Scippati anche del Terremoto! Legnini si “atteggia” a Napoli

Un vero e proprio dilemma. Una vera e propria ferita. Non so se Legnini ha fatto bene o ha fatto male. Nella sostanza, però, per illustrare la nuova ordinanza sulla ricostruzione di Ischia, un nuovo atto inutile, senza veri poteri e che non incide sulla tragicità del nostro terremoto, il commissario ha convocato la stampa presso la Sala della Giunta della Regione Campania.

Non siamo neanche più sede del terremoto. Non sentono neanche il bisogno di dire le cose che riguardano le nostre macerie qui da noi. Le dicono lontano. Lontano da chi?

Lontano dai personaggi del circo dell’orrido che si agita sulle macerie? Dai vari personaggi imbarazzanti che abbiamo prodotto come piccoli Frankestein delle macerie? Dalle indagate come Annalisa Iaccarino accusate di aver frodato lo Stato con i CAS? O lontano dai veri protagonisti del terremoto: quei pochi che soffrono e che non hanno risposte, attenzioni e soluzioni. Fino a poco fa, diciamocelo, c’era almeno la consolazione di poterli vedere in faccia a questi “grandi signori del terremoto”. Oggi neanche più questo. Ci avete scippato anche il Terremoto, oltre la speranza, il buon governo e le soluzioni.

Per caso a De Luca serve un po’ di passerella? Serve un po’ di show con i giornalisti? Serve un po’ scena? Siete sempre più assurdi e, purtroppo, sul vostro carro sono comodamente seduti anche i nostri rappresentanti locali: i sindaci e i consiglieri comunali di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio che, domani, forse, organizzano la gita fuori porta con qualche amichetta al seguito assunta con la legge del sisma…

il comunicato

NAPOLI, CONFERENZA STAMPA DEL COMMISSARIO LEGNINI SULLA NUOVA ORDINANZA PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA A ISCHIA. ORE 15, SALA GIUNTA PALAZZO SANTA LUCIA, VIA SANTA LUCIA 81 – NAPOLI

Domani, martedì 31 maggio 2022, alle ore 15, il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma dell’isola di Ischia, Giovanni Legnini, terrà una conferenza stampa a Napoli per illustrare la nuova ordinanza che accelera e semplifica gli interventi per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal terremoto del 2017. L’incontro con i giornalisti si svolgerà presso la Sala Giunta del palazzo Santa Lucia, in via Santa Lucia 81 – Napoli.