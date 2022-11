Sciacallaggio, ovvietà e utopia | #4WD

Da sabato scorso ad oggi stiamo assistendo al festival dello sciacallaggio mediatico, quello che avevo previsto quando, sui social, nel mio piccolo ho invitato tutti a metter giù le mani da Ischia. L’abusivismo edilizio è tornato ad essere l’accusa per eccellenza verso tutti noi, anche contro le famiglie vittime del disastro.

Anche le solenni ovvietà non sono mancate un po’ su tutti i fronti! Il primo della lista è il presidente della Regione Campania, De Luca, affermando che “le case che si trovano in zone a rischio devono essere demolite tutte”. Così come ieri, nell’incontro in Prefettura, si è parlato di “espandere il perimetro delle zone a rischio” con l’intenzione di “sfollare e demolire le abitazioni ivi comprese e offrire una sistemazione degna (non in alberghi) a tutti gli sfollati”. Utopia assoluta! in primis, perché questo lascerebbe presupporre analoghi provvedimenti in tutte le zone a rischio idrogeologico sull’intero territorio nazionale. E poi, se in sedici anni la pubblica amministrazione non è riuscita a garantire messa in sicurezza e alloggi alle tredici famiglie sfollate da Monte Vezzi né pari dignità nazionale ai terremotati di Casamicciola del 2017, sono curioso di capire di quale bacchetta magica sia in grado di dotarsi il Prefetto di Napoli e chi lo coadiuverà in questa sorta di impresa impossibile.

Una delle poche cose sensate che ho sentito dire, oltre al sempre più inascoltato “ravvedimento operoso” dell’ottimo avvocato Bruno Molinaro, peraltro ripreso in parte nientepopodimenoché da Roberto Saviano, è stato il pensiero di un amico giovane imprenditore, Giuseppe Caliendo, che mi ha scritto: “Ringraziamo Dio che la frana sia accaduta di notte e non in pieno giorno, perché altrimenti sarebbe stata una strage di dimensioni apocalittiche”.

Intanto, in quel di Monte Vezzi, è recente la notizia che l’area di compattazione, fino a pochissimo tempo fa tenuta fuori “magicamente” dalla zona rossa, oggi rientra in piena R4. Chissà perché questo nessuno lo ha comunicato. E a quanto pare, non finisce qui.