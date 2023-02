“Sciacallaggio” contro Ischia, parte la campagna di Alfredo Giacometti

È stata portata avanti, una campagna denigratoria nei confronti dell’intero popolo Ischitano accusato di essere responsabile della tragica frana di Casamicciola perché provocata dall’abusivismo edilizio esercitato dai residenti in disprezzo del proprio territorio e facendo intendere erroneamente all’Italia ed al mondo intero che “tutta l’isola sia rimasta disastrata in conseguenza del tragico avvenimento” motivo per il quale è stato pregiudicato il presente e il futuro delle attività turistiche dell’isola sulle quale si basa prevalentemente l’economia isolana.

Se vuoi far accertare chi sono i veri responsabili e farli punire, vieni alla conferenza nella quale illustreremo le azioni che intendiamo svolgere per ottenere giustizia. Allego locandina dell’evento. La conferenza inizierà alle ore 11.00.