Sci alpino: sul web trend di vendite positivo per attrezzatura e accessori

Le restrizioni imposte dal governo in relazione alla pandemia da Covid 19 non hanno intaccato la passione degli italiani per lo sci alpino.

L’interesse nei confronti di questo sport rimane comunque molto alto, grazie anche alle vittorie della sciatrice Sofia Goggia: la giovane bergamasca ha dato lustro allo sci nazionale, vincendo numerosi trofei negli ultimi anni. Inoltre, gli appassionati hanno potuto seguire le gare in occasione dei mondiali di sci che si sono svolti a Cortina.

Per di più, la chiusura forzata degli impianti non ha fermato le vendite di attrezzatura tecnica per lo sci, che, nel rispetto di una tendenza ormai consolidata, si concentrano soprattutto sui canali digitali.

Il boom delle vendite online registrato in Italia degli ultimi anni, incrementato nel 2020 a inizio emergenza sanitaria, continua anche in questo avvio di 2021 e probabilmente sarà un trend destinato a durare. Come anticipato, anche il mondo dello sci sta beneficiando della possibilità di comprare sul web e sono ormai moltissimi gli utenti che hanno acquistato sci, scarponi e accessori direttamente in rete, rivolgendosi ai portali di riferimento del settore.

Ne costituisce un esempio lo store online di Botteroski, che sulla pagina www.botteroski.com/it/163-sci del sito ufficiale permette di esaminare l’attrezzatura e gli articoli dei migliori marchi disponibili per praticare al meglio questo sport invernale.





Alcuni consigli per la scelta dell’attrezzatura da sci

La varietà di sci, accessori e abbigliamento presente sul mercato richiede che vengano valutati specifici parametri in fase di scelta, per individuare le proposte più adatte alle proprie necessità. Ad esempio, è utile valutare il proprio grado di preparazione atletica in relazione all’ attrezzatura che si vorrebbe acquistare.

Un atleta professionista che si allena tutti i giorni e partecipa a competizioni agonistiche avrà certamente bisogno di un tipo di articolo molto più tecnico ed evoluto rispetto a un principiante.

Il neofita assoluto che mette gli sci ai piedi per la prima volta, al contrario, può anche scegliere un prodotto che non è stato studiato per ricercare la performance sportiva. Tuttavia, nulla vieta a chi è alle prime armi di optare per una categoria merceologica più tecnica: l’importante è che l’atleta che si allena duramente si avvalga anche del giusto equipaggiamento che lo supporti durante la performance.





L’importanza di scegliere prodotti dai materiali all’avanguardia

Lo sci alpino è uno sport che necessita di un’attrezzatura sufficientemente tecnicain modo da assicurare a chi lo pratica un certo grado di sicurezza e di comodità.

Per questo motivo, optare per sci, scarponi e accessori della massima qualità è determinante: un prodotto troppo basico, infatti, che non fa sentire a proprio agio rischia di trasformare un momento piacevole in un’attività da non ripetere.

Un consiglio utile per chi non conosce molto il mondo dell’attrezzatura sportiva è allora quello di investire su prodotti caratterizzati dalle migliori tecnologie disponibili sul mercato, così da beneficiare di soluzioni all’avanguardia per le proprie performance.

Negli ultimi anni, infatti, i brand hanno investito molto nella ricerca tecnologica applicata ai nuovi materiali. Il mondo dell’abbigliamento tecnico, ad esempio, ha registrato importanti progressi e le aziende sono in grado di produrre capi davvero all’avanguardia.

I prodotti più innovativi assicurano un’ottima protezione dagli agenti atmosferici (pioggia, neve, vento) in quanto sono realizzati con materiali impermeabili. Allo stesso tempo, i capi sono leggeri e consentono una perfetta libertà di movimento in modo da non appesantire lo sportivo mentre sta sciando.