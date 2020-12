Schilardi paga e striglia: A che state con il piano per l’emergenza Grimaldi?

Ida Trofa | A volte ritornano! E’ il caso di “Casa Mennella” a Casamicciola Terme. Il Commissario per la Ricostruzione ha pagato con “rata unica” anche le somme urgenze in favore delle ditte Monnezzare vicine ai candidati di “Rispetto per Casamicciola”. Politici, imprese amiche che fagocitano appalti e macinano incarichi. E’ bene ricordarlo, via Casa Mennella è la strada al confine con la zona rossa del Cratere che conduce alle aziende di partito quelle miracolosamente rimaste sempre in zona verde e che si dalla notte del sisma sembra essere diventato l’ombelico del mondo.

Ma torniamo ai fatti dell’intervento o meglio della coda di intervento che il Commissario Carlo Schilardi liquida e che invece il predecessore Giuseppe Grimaldi aveva fermato sul finire, per inammissibilità.

Grimaldi le aveva fermate lasciando cosi a bocca asciutta i manovrini della monnezza, gli amici dell’ex direzione tecnica AMCa, con taluni candidati impegnati nella riconosca a GIBi e nella strumentalizzazione del terremoto. E la chiamano pure “Rispetto”!

208.257,30 euro agli amichetti di una certa politica di opposizione sui quali ora, dopo aver pagato, anche Schilardi vuole vederci chiaro e non nasconde le incongruenze.

Tra l’ing. Enrico Iovine, la Ditta 4C ECOSOLUZIONI Srl, di Agropoli (SA), la Società Unipersonale Azienda Multiservizi Casamicciola Srl, la Ditta GF SERVICE Srl, si fa un totale complessivo di Euro 107.631,26, oltre IVA al 10% e molto altro ancora. Questo fa si che il quadro economico delle somme autorizzate ammonti complessivamente ad Euro 259.668,55.

I tecnici del commissariato pagano, ma resta ferma l’esclusiva responsabilità del Comune, in qualità di Soggetto Attuatore e di Stazione appaltante. Così con nota 6962 il 23 dicembre scorso il commissario per la Ricostruzione ha infatti scritto al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme nel merito del Completamento del piano dell’OCDPC n. 476/2017 del Commissario Delegato per l’emergenza Arch. Giuseppe Grimaldi – Interventi elenco “B” e “C”.

Ecco il contenuto della nota: “Con riferimento alle attività in oggetto indicate, si comunica che con Decreto n. 782 del 10/12/2020, è stata disposta la liquidazione, a titolo di rata unica, per l’attuazione dell’intervento codice 01/U/10. Con l’occasione si chiede a codesto Ente, con ogni consentita urgenza, di notiziare questo Commissario sullo stato di attuazione degli interventi ricompresi nei suddetti elenchi non ancora conclusi, evidenziando le eventuali criticità che impediscono o rallentano le attività. Si resta in attesa di sollecito riscontro“. Insomma non c’è mai fine all’infinito carteggio e al passaggio di burocratico di opere che di fatto dovevano semplicemente superare le macerie ed evitare la compromissione degli interessi primari della gente.

Si sono trasformate in un enorme spreco di tempo energie e danari su cui, a quasi quattro ani dal sisma ancora si dibatte.