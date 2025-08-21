“Schifo senza fine”: l’assessore Luigi di Vaia sul caso del gruppo Facebook “Mia Moglie”

L’assessore di Ischia interviene sullo scandalo del gruppo “Mia Moglie”: «uno schifo senza fine, servono più controlli e punizioni esemplari per i colpevoli»

Lo scandalo del gruppo Facebook “Mia Moglie”, dove migliaia di uomini condividevano foto private e intime delle proprie compagne senza consenso, continua a scuotere Ischia e l’intero Paese. Dopo la pubblicazione del nostro giornale della denuncia di Antonietta Manzi, arrivano anche le parole dure di Luigi di Vaia, assessore del Comune di Ischia, che ha voluto intervenire senza mezzi termini.

«Sull’utilizzo distorto dei social ho sempre avuto un’idea chiara. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di vetrine che espongono “prodotti falsi”, scaduti, avariati. Ma questa cosa supera davvero il limite della decenza. Uno schifo senza fine che pone l’accento sulla necessità di maggiori controlli da parte degli organismi preposti. E se questi non dovessero essere sufficienti, è assolutamente necessario crearne di nuovi.

Mi auguro che inquirenti, Polizia postale e chi per essi facciano piena luce su questa vicenda e che lo facciano in tempi brevi. Non è accettabile che si perpetrino simili reati, perché di questo si tratta, senza che i colpevoli siano puniti in maniera adeguata. La mia piena solidarietà va alle vittime ignare di questi esseri che, umani, non possono essere definiti. Schifo senza fine».

Le parole di Di Vaia si inseriscono in un clima di indignazione che, a partire dall’isola, ha travolto l’opinione pubblica. A Ischia, infatti, la vicenda ha assunto un rilievo particolare per la presenza di numerosi iscritti ischitani al gruppo, figure “insospettabili” di cui oggi restano tracce negli screenshot diffusi in rete. Una rivelazione che ha ferito la comunità, costretta a fare i conti con la brutalità di un fenomeno che non riguarda solo la dimensione digitale, ma le relazioni quotidiane, i rapporti di fiducia e la stessa vita familiare.

Il gruppo, attivo dal 2019 e arrivato a contare oltre 32mila membri, è stato chiuso da Meta soltanto dopo l’intervento della Polizia Postale, sollecitata da migliaia di segnalazioni e da una campagna pubblica di denuncia. Ma la gravità dei fatti resta intatta: la diffusione di immagini intime senza consenso è un reato, introdotto nel codice penale nel 2019, punibile fino a sei anni di carcere.

Il richiamo dell’assessore Di Vaia, che parla di “schifo senza fine”, mette dunque al centro due urgenze: la necessità di indagini rapide e punizioni esemplari per chi ha tradito la fiducia delle proprie partner e la responsabilità delle istituzioni, chiamate a garantire che episodi simili non possano più ripetersi.