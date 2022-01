Schianto nella notte al Castiglione. 2 feriti in prognosi riservata

IDA TROFA |Ancora un incidente. Ancora paura sulle nostre strade. Feriti due giovanissimi in località Castiglione, tra Ischia e Casamicciola Terme. Le loro condizioni non sembrano, al momento, destare preoccupazione.

I due, classe 1997 e classe 2001, viaggiavano a bordo di una Fiat Stilo quando, all’altezza del bivio di via Quercia, hanno perso il controllo della loro vettura per cause e circostanze ancora a chiarire.

Era da poco passata l’una di questa notte. La vettura, ormai fuori controllo si è schiantata (complice molto probabilmente la velocità ed il fondo stradale reso viscido e scivoloso dalle condizioni climatiche di queste ore ) sul muretto laterale di testa, proprio all’ imboccatura dell’omonimo parco termale. Dopo l’impatto l’auto è stata letteralmente sbalzata via finendo prima sulla carreggiata opposta a quella di impatto e poi, completamente priva del cofano anteriore, ha proseguito la sua inerzia, rimbalzando come una scheggia impazzita da un marciapiede all’altro.

Nell’impatto, violentissimo, il motore della utilitaria è schizzato via dal vano dove era alloggiato, mentre la vettura ha continuato la sua folle corsa, carambolando per circa 30 metri lungo l’asse viario per poi finire oltre il marciapiede e i parapetti laterali. Distrutte le delimitazioni, l’auto e’ rimasta in bilico, rischiando di precipitare per diversi metri, in un parcheggio privato.

L’ineluttabilità degli eventi ha fatto si che il peggio fosse evitato. La vettura è rimasta incastrata sul posteriore, impedendo che il dramma si compisse e che l’auto finisse di sotto.

Immediati i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118. I due ragazzi, originari di Forio, sono stati trasportati presso il vicino Ospedale Anna Rizzoli dove restano ricoverati per le indagini cliniche e le cure mediche del caso. Non sono in pericolo di vita. Saranno sottoposti a tutti i test e le analisi di rito . La prognosi al momento resta, comunque, riservata. Sul luogo dell’impatto sono intervenute gli agenti della Polizia ed i militari dei Carabinieri, unitamente ai vigili del fuoco che hanno condotto le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo, contestualmente sono stati eseguiti i rilievi e le indagini di rito tese a chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

La vettura, rimossa con l’ausilio di un carro gru A.C.I. è stata assicurata ai depositi giudiziari in attesa che le autorità concludano le proprie attività. Lo schianto è avvenuto in una zona teatro di innumerevoli tragedie e scenario di tante troppe morti, proprio mentre ancora si dibatte sulla pericolosità e la sicurezza delle nostre strade e di chi le percorre.