Schianto della Domitiana, gravissimi Luigi Lombardi e Rosa Basile

La notte tra il 15 e il 16 novembre si è trasformata in un incubo per Ischia. Luigi Lombardi, professore ischitano di educazione fisica del Liceo Buchner, e la compagna Rosa Basile anche lei insegnante di filosofia e scienze umane negli anni scorsi sempre al liceo Buchner, stanno lottando tra la vita e la morte dopo il terribile incidente avvenuto sulla Domitiana, nei pressi dello svincolo di Villa Literno. La prognosi per entrambi è gravissima. La comunità educante del Buchner è schiacciata dall’ansia: la notizia è rimbalzata tra colleghi, amici, studenti, parenti, con una stessa domanda che si ripete senza tregua. “Come stanno?”.

Luigi è ricoverato all’ospedale di Castel Volturno, dove i medici hanno mantenuto la prognosi riservata. Rosa è stata portata alla Schiana di Pozzuoli, sottoposta a cure urgenti e in condizioni critiche. Le prossime ore, spiegano i sanitari, saranno decisive. Nel frattempo, attorno alle loro famiglie si è stretta una comunità intera.

A bordo della stessa auto viaggiava un altro passeggero e Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di religione, madre di due figli, residente ad Aversa: per lei non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo, strappata alla vita da un impatto violentissimo che ha trasformato l’abitacolo in un ammasso irriconoscibile di lamiere. Con loro c’era anche un quarto occupante, rimasto ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle tre del mattino la vettura su cui viaggiavano è stata tamponata a grande velocità da un’auto sopraggiunta alle loro spalle. Una botta secca, devastante. Il conducente dell’altro veicolo non si è fermato: ha accelerato e si è dileguato nella notte, lasciando dietro di sé morte, dolore e tre persone in condizioni disperate.

A chiamare soccorso sono stati alcuni automobilisti che, passando poco dopo, hanno trovato l’auto distrutta ai margini della carreggiata. Sul posto è arrivato il 118, ma per Tina Spatarella non c’era più nulla da fare. I tre feriti, tra cui Luigi e Rosa, sono stati stabilizzati e trasportati negli ospedali di riferimento.

La Polizia Stradale ha avviato immediatamente le indagini. Gli agenti hanno raccolto testimonianze, eseguito i rilievi e stanno analizzando le telecamere della zona per identificare il pirata della strada che, dopo aver travolto l’auto ha spezzato una vita ed è fuggito senza prestare soccorso.

Nel frattempo, Ischia resta incollata alle notizie che arrivano dagli ospedali. Le condizioni di Luigi Lombardi e di Rosa Basile restano critiche. Tutti sperano che queste ore di dolore possano non trasformarsi in un’altra tragedia.