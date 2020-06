Schianto ai “semafori“ di Ischia. Due feriti

Schianto da brividi ad Ischia. Si apre all’insegna degli incidenti il primo vero week end estivo sull’isola verde. All’altezza dei semafori nel comune di Ischia due scooter hanno impattato in maniera violentissima. Lo scenario aveva fatto subito presagire per il peggio. Ma fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene. I due giovani centauri se la sono cavata con qualche ammaccatura ed escoriazione multiple. Sul posto le forze dell’ordine ed il 118 per i le operazioni di soccorso necessarie.Chiusa per motivi di sicurezza la “Sopraelevata“.Sarà riaperta al termine degli interventi e del ripristino del manto stradale interessato dal sinistro stradale. Le operazioni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.