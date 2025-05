Schiaffo al degrado: un residente ridà dignità alla cappella alle pendici dello Schiappone

Antonello De Rosa | Alle pendici dello Schiappone, in un angolo silenzioso e spesso dimenticato di Barano, sorge una piccola cappella votiva. È lì da decenni, lungo un antico tracciato che intreccia natura, fede e memoria: la salita verso Piano Liguori, percorsa da pellegrini, escursionisti e viandanti locali.

Un’iscrizione in rilievo ne racconta l’origine: “A ricordo della missione dei Padri Oblati di Maria Immacolata – 1951”. Era il tempo delle missioni popolari, quando congregazioni come quella degli Oblati — fondata in Francia da sant’Eugenio de Mazenod — portavano la parola di Dio nelle periferie dell’Italia contadina, lasciando spesso segni tangibili di una spiritualità viva e operante.

Oggi, quella cappella si presenta degradata, come mostra chiaramente la fotografia: muri segnati, intonaci screpolati, un contesto che porta addosso i segni del tempo e dell’abbandono. Ma qualcosa ha cominciato a cambiare. Una mano di bianco è apparsa sul muro principale. Un gesto semplice, ma denso di significato.

Non è stato il Comune, né un’associazione. È stato un residente, stanco di vedere quel luogo sprofondare nell’incuria, a prendersene cura. Senza clamore, senza autorizzazioni. Solo per amore del proprio territorio.

Un segnale forte e chiaro: la comunità agisce, squarcia il disinteresse di chi dovrebbe tutelare, custodire, mantenere. Un’azione piccola ma potente, che restituisce dignità a uno spazio pubblico e sacro. E che ci ricorda, con forza, che la cura parte dal basso. Anche nei luoghi più remoti e simbolici.

Lo Schiappone, con il suo santuario e i suoi sentieri, resta un cuore pulsante del paesaggio e della spiritualità isolana. E oggi, anche grazie a un secchio di vernice e a un gesto silenzioso, ritrova un po’ della sua luce.

In questi giorni d’attesa per il nuovo Papa, la tinteggiatura di quella cappella assume quasi un valore profetico: forse la Chiesa che verrà ripartirà anche da qui. Dalle periferie dimenticate. E dalla gente che non aspetta più e si dà da fare.