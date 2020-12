Schiaffi di Natale agli albergatori: “Pretendiamo ciò che è nostro”

Gaetano Di Meglio | Babbo Natale esiste! Babbo Natale ci ha fatto il regalo. Finalmente qualcuno trova il coraggio, mette le mani sulla tastiera e inizia a smuovere l’acque della palude peggiore che abbiamo: quella del lavoro degli turismo sull’isola.

Riccardo Iovene, a nome del “COBAS Turismo Ischia” ci ha inviato una nota che pubblichiamo con convinzione. Finalmente c’è qualcuno (che non sia questa testata! ndr) che rompe il muro di silenzio e attacca frontalmente chi se ne frega di tutti e tutto perché, al massimo, ha solo noi contro.

Finalmente, sulla strada poco praticata c’è qualcuno che viaggia nella direzione dei diritti, del rispetto, della dignità!

«Gentile Luca D’Ambra – scrive Iovene -, si concluderà a giorni l’anno più difficile per l’economia della nostra isola, dall’epidemia di colera del 1973 ad oggi, ed è come prologo ad una stagione estiva migliore che le inviamo questa nostra letterina. I bambini scrivono a Babbo Natale, i lavoratori stagionali al Presidente di un’associazione datoriale. Ma non è una richiesta quella che vogliamo porre alla sua attenzione bensì un’ imposizione: pretendiamo ciò che è nostro. Pretendiamo il rispetto delle leggi e della dignità di ciascun lavoratore, così come i lavoratori hanno sempre rispettato regole e datori di lavoro. La scientifica trasgressione delle norme e la falsificazione sistematica delle buste paga – mette nero su bianco Iovene – hanno sottratto alle famiglie ischitane trecento milioni di euro in dieci anni. Sì, 300 milioni.

Conosciamo i problemi di chi fa impresa – conitnua Iovene -, dimostrandoci spesso solidali nei confronti delle aziende presso le quali operiamo e nel contempo siamo ben consapevoli che gli albergatori non sono i soli imprenditori affetti da cleptomania.

Lei rappresenta tuttavia la maggiore delle lobbies isolane e mentre molti tra voi pagano esose rette universitarie per i loro figli, troppi di noi non hanno nemmeno la possibilità di garantire un’esistenza degna alle proprie famiglie.

Consapevoli della silenziosa complicità delle amministrazioni tutte – sferza Iovene – ed in particolar modo di alcuni sindaci-imprenditori, adusi allo sfruttamento al pari dei loro omologhi non istituzionali, siamo pronti alla lotta contro chiunque intenda frapporsi tra noi ed i diritti che la legge ci riconosce. In attesa di un suo riscontro e di un auspicabile dibattito pubblico tra le parti sociali, le auguriamo un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Felice per Lei, felice per NOI»

Non c’è bisogno di aggiungere nulla di più!