Scheria Cup e “IschiTiamo”, la Rai di Napoli festeggia con Ischia i 60 anni

Il centro di produzione Rai di Napoli in questi giorni festeggia i 60 anni, e per l’occasione sono state varate due iniziative legate all’isola, che Filippo D’Arrigo, presidente di Edon Ischia, ha illustrato nel corso della presentazione dei programmi della Lega Navale: «Il dialogo nasce proprio sul tema dello sport, anche tramite il progetto “Flegra” e alle altre iniziative sportive: il primo evento, inserito anche nel programma delle celebrazioni dei sessant’anni, è la Scheria Cup.

E’ stato molto apprezzato il fatto che Ischia sia al centro della scena, con una regata intorno all’isola che dura ventiquattr’ore, molto gradita al centro di produzione Rai di Napoli. Inoltre, da questo dialogo è nata anche l’opportunità di offrire all’isola una chance in più di ripartenza dopo quello che è successo il 26 novembre, chiedendo solidarietà per l’isola nel dare un contributo per il rilancio dell’immagine. Da qui è nata la proposta della Rai di “IschiTiamo”, un programma che andrà in onda su Rai Italia, un canale internazionale con moltissime visualizzazioni in tutto in mondo, in cui l’isola sarà vista sia con gli occhi dei residenti ma anche dal punto di vista di coloro che sono tornati dopo essere stati all’estero; un altro modo per mostrare che l’isola è sempre viva».