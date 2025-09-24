Scavi di Ercolano: un viaggio nel tempo e nella cultura a bordo della MSC Grandiosa

La Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, giunta alla sua 17ª edizione, offre ai partecipanti un’occasione straordinaria di conoscenza, approfondimento e promozione culturale. Il progetto “Scavi di Ercolano: un viaggio nel tempo e nella cultura” trasforma la MSC Grandiosa in una piattaforma itinerante dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Ercolano, portando la città e la sua storia direttamente nel cuore dei crocieristi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di Ercolano, uno dei siti archeologici più straordinari del Mediterraneo, e di sensibilizzare il pubblico sul valore storico e culturale della città.

La Crociera diventa così un vero e proprio veicolo di promozione culturale: i crocieristi ricevono informazioni, brochure e materiali dedicati che consentono loro di vivere la cultura napoletana con maggiore consapevolezza, anche oltre il contesto della navigazione.

L’esperienza invita ogni partecipante a diventare ambasciatore della storia e della cultura di Ercolano, portando con sé conoscenze preziose e contribuendo alla diffusione di questo patrimonio unico a livello internazionale.

Il progetto rappresenta un’occasione preziosa per consolidare il legame tra la Crociera e la valorizzazione del patrimonio napoletano, dimostrando come la musica, l’arte e la storia possano integrarsi con efficacia in un contesto di promozione culturale. Ogni materiale informativo, ogni approfondimento e ogni iniziativa divulgativa sono pensati per arricchire l’esperienza dei crocieristi e per stimolare l’interesse verso la storia antica di Ercolano, mettendo in luce la sua centralità nella memoria e nella tradizione napoletana.

Nata nel 2008, la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana ha l’obiettivo di portare la musica, l’arte e la cultura partenopea nel Mediterraneo, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di scoperta e di crescita culturale. Ogni porto toccato dalla nave diventa un’occasione per promuovere la cultura, rafforzare la conoscenza del patrimonio locale e favorire lo scambio internazionale, consolidando la Crociera come piattaforma itinerante di promozione culturale di alto livello.

Attraverso questo approccio, la Crociera conferma la propria funzione di ambasciatrice della cultura napoletana, facendo sì che ogni crocierista diventi portatore di conoscenze e informazioni che superano i confini della nave e del viaggio. Il progetto rappresenta quindi non solo un’esperienza di intrattenimento e formazione, ma anche uno strumento concreto di diffusione e promozione culturale, in grado di valorizzare Ercolano e il suo immenso patrimonio storico in un contesto internazionale.

Non è solo una crociera: è un viaggio nella conoscenza, nella memoria e nella cultura, un’opportunità per vivere Ercolano con consapevolezza e per comprendere il valore del patrimonio storico napoletano.

Grazie alla combinazione di materiali informativi, promozione culturale e approfondimenti, ogni partecipante potrà portare a casa un’esperienza duratura, arricchente e significativa, contribuendo personalmente alla valorizzazione di uno dei tesori più preziosi del Mediterraneo.

Ciro Buonajuto: ““Il turismo è stato e continua ad essere un motore di sviluppo fondamentale per la città di Ercolano. Negli ultimi anni abbiamo visto crescere in maniera straordinaria i flussi, a riprova che investire in cultura, bellezza e accoglienza è la strada giusta. Ora la sfida è alzare l’asticella, da un alto migliorando i collegamenti via mare con il resto del golfo e, di pari passo, rafforzare l’integrazione con il porto di Napoli, intercettando i grandi flussi crocieristici. La Crociera della Musica e della Cultura Napoletana rappresenta un’occasione preziosa per raccontare Ercolano al mondo e proiettarla in una dimensione sempre più internazionale.”

Ciro Cacciola: “Oggi abbiamo presentato un progetto culturale che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e archeologico della città di Ercolano e del nostro Museo Archeologico Virtuale. Con questa iniziativa – ha dichiarato il direttore del MAV Ciro Cacciola – portiamo un pezzo di Ercolano e della nostra storia direttamente a bordo della MSC Grandiosa intercettando potenziali turisti già prima che mettano piede sulla terra ferma”

Giovanni Mensorio: “Questa iniziativa è la dimostrazione di come la Campania sappia fare rete tra istituzioni, operatori culturali, settore crocieristico e comunità locale. Ercolano non è soltanto un luogo di visita, ma un laboratorio di memoria e un patrimonio vivo che parla di radici antiche e di futuro. Valorizzarlo attraverso la Crociera della Musica, dell’Arte e della Cultura napoletana significa rafforzare il brand Campania, coniugando turismo, cultura e crescita economica. Per quanto mi riguarda, assicuro il mio impegno a sostenere e accompagnare progetti che siano ambasciatori della nostra storia e del nostro futuro.”

Francesco Spinosa: “Organizzare questo evento è per me il coronamento di un sogno che porto avanti da tanti anni. La Crociera della Musica Napoletana è nata con l’intento di promuovere la nostra cultura e, allo stesso tempo, di generare benessere per il territorio, creando sviluppo turistico e nuove opportunità per la nostra città e la nostra regione. Questo progetto, che ho creato e fatto crescere con passione, oggi è una realtà che porta Napoli e la sua musica nel mondo, diventando un motore di promozione e attrattività. Nei prossimi anni continueremo a lavorare su iniziative già in fase di studio e realizzazione, che porteranno ulteriori vantaggi al nostro territorio. Questa edizione rappresenta la più bella e importante che un operatore come me potesse sperare di realizzare.”

Luca Valentini: “MSC Crociere è lieta di sostenere progetti che celebrano le radici culturali e storiche del territorio campano. La nostra Compagnia è da sempre vicina alle comunità in cui opera e considera la valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico parte integrante del proprio impegno. È per questo motivo che accogliamo a bordo di MSC Grandiosa la diciassettesima edizione della Crociera della Musica Napoletana, in programma dal 28 settembre al 5 ottobre 2025: un’iniziativa che non solo offre ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio unica, ma li accompagna in un vero e proprio percorso di conoscenza, capace di unire il fascino della crociera al racconto della storia e della cultura che rendono questa terra speciale.”