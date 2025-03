Scaringella: “Il pareggio è giusto, ma le occasioni migliori le abbiamo avute noi”

Dopo l’1-1 maturato allo Stadio Mazzella contro l’Ischia, il tecnico della Fidelis Andria ha commentato il risultato e la prestazione dei suoi ragazzi. Tra equilibrio, episodi e qualche rammarico, l’allenatore biancazzurro ha sottolineato la mentalità della squadra, proiettata già verso un finale di stagione che si preannuncia intenso.

Mister, 1-1 al Mazzella. Un pareggio che, viste le occasioni, può sembrare stretto. Che gara ha visto?

“Penso che il pareggio sia sostanzialmente giusto, anche se le occasioni più importanti e clamorose le abbiamo avute noi. L’Ischia ha tenuto bene il campo, soprattutto nel primo tempo, ci ha messo in difficoltà e ha creato delle buone opportunità. Siamo passati in vantaggio nel nostro momento migliore, alla fine del primo tempo, ma poi ci è mancato quel pizzico di fortuna sul gol subito. Era un momento delicato del secondo tempo: dovevamo tenere il vantaggio un po’ più a lungo per provare a gestire meglio la gara”.

Avete comunque cercato di vincerla fino alla fine…

“Sì, assolutamente. Fa parte del nostro modo di stare in campo. Ci abbiamo provato, anche rischiando qualcosa sulle ripartenze dell’Ischia, che con Talamo ci ha messo in difficoltà in profondità. Ma sapevamo che sarebbe stata dura: l’Ischia è una squadra in forma, in lotta per la salvezza, e veniva da risultati utili consecutivi”.

Nel primo tempo si è vista una squadra meno fluida. Nella ripresa siete cresciuti. È d’accordo?

“Sì, nel primo tempo abbiamo faticato a giocare da squadra. Siamo stati un po’ troppo individualisti, poco capaci di fraseggiare e di andare da una fascia all’altra. È un nostro piccolo difetto: siamo a volte frenetici nel possesso. Nella ripresa ci siamo sistemati meglio in campo, anche con interpreti diversi, e abbiamo condotto bene la partita. A quel punto, il 2-1 sarebbe potuto arrivare. E se avessimo vinto, non sarebbe stato uno scandalo. Ma lo stesso vale per l’Ischia: se avessero segnato loro, non ci sarebbe stato nulla da dire”.

Una partita decisa da episodi?

“Sì, assolutamente. Queste sono gare dove gli episodi fanno la differenza. Dobbiamo tenere alto il morale, anche perché il momento non è semplicissimo, tra situazioni societarie e amministrative. Il presidente vuole tenere la squadra lontana da certe agitazioni, e noi dobbiamo restare concentrati solo sul campo”.

A proposito di campo… qualche protesta verso la direzione arbitrale che, in qualche modo si collegano con le questioni che vedono l’Andria tra le decisioni della pubblica amministrazione e della società?

“Arbitrare non è facile. Ci sono stati errori, sia a favore nostro che dell’Ischia. Ma bisogna sempre partire dal presupposto della buona fede. Gli arbitri vanno tutelati. Per quanto riguarda le questioni societarie e amministrative, non ci devono toccare. Noi siamo professionisti e dobbiamo pensare solo al campo”.

Dopo tre risultati negativi, è comunque arrivata una reazione. Soddisfatto?

“Sì, ha detto bene. Dopo tre partite senza vittorie, anche se avevamo comunque fatto buone prestazioni, oggi non era facile.

Ma la squadra ha tenuto mentalmente, soprattutto nel secondo tempo. E questo è un segnale importante. Sono soddisfatto”.