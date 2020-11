Scarichi e reflui. L’ASL perde i documenti. L’indagine della Procura incombe

Ida Trofa|Scadute le autorizzazioni e persi i documenti delle vecchie autorizzazioni dei presidi Sanitari ASL NA2 nord dell’isola d’Ischia. Per gli scarichi e le acque reflue da immettere in fogna l’ASL NA2nord si affida all’architetto Acerra. C’è l’indagine della Procura che incombe. E’ stato infatti stabilito dall’azienda sanitaria locale di conferire incarico professionale all’arch. Francesco Acerra, quale tecnico abilitato iscritto alla Short List Aziendale, per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi mirati al rinnovo/nuova istanza di autorizzazione scarichi in pubblica fogna delle acque reflue provenienti dai PP.OO. e dai Presidi Sanitari dell’isola di Ischia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Per l’affidamento sarà necessari l’importo complessivo di € 12.053,60. Una cifra che investirà le procedure afferenti tutti i presidi sanitari isolani gestiti dal’ASL. La questione fogne continua a restare la croce e il grade problema della nostra comunità. A ben vedere una questione seria non solo per i privati ma anche per gli enti pubblici. La storia degli scarichi del PO Anna Rizzoli di via Fundera finiti sotto inchiesta ne sono la riprova.

AAA autorizzazioni cercasi per 7 scarichi in pubblica fogna stante l’indagine della Procura in merito agli scarichi del Rizzoli

Il professionista dovrà attivare le procedure di rinnovo e/o nuova istanza di autorizzazione di ben 7 scarichi in pubblica fogna delle acque reflue provenienti dai PP.OO. ed, inoltre, dai Presidi Sanitari dell’isola di Ischia. La nomina dopo lo smarrimento dei vecchi documenti. Una perdita che non consentirebbe a detta dell’azienda di procedere d’ufficio. Infatti,a far data dal 17 agosto 2020, è subentrato il nuovo Direttore della UOC GRTT Antonio Moccia la ricerca negli atti cartacei, presso gli archivi delia UOC GRTT in Giugliano al viale S. Francesco D’Assisi n. 29, non ha prodotto esaustivo riscontro. Anzi, la parziale documentazione rinvenuta non consente di procedere d’ufficio a quanto necessario per l’ottenimento di dette specifiche autorizzazioni.

Cosi i funzionari ASL non avendo rinvenuto tutta la documentazione, stante l’indagine della Procura in merito agli scarichi del P.O. di Ischia, si è rilavata la necessità di procedere ad affidare a professionista abilitato apposito incarico professionale.

Il compenso. Il calcolo del compenso professionale, desunto da valori medi di mercato, € 1.000,00 x rinnovo €/cad. ed € 2.500,00 x nuova istanza €/cad. (n. $ rinnovi € 5.000,00 + n. 3 nuove istanze € 7.500,00), ha determinato un costo complessivo di € 12.500,00 oltre cassa ed IVA. Il professionista, arch. Francesco Acerra, si è dichiarato disponibile ad effettuare un congruo sconto sul preventivo di cui sopra, pari ad un ribasso complessivo di circa il 25%.

Tutti i presidi da autorizzare

L’incarico conferito all’arch. Francesco Acerra prevede le seguenti prestazioni relative all’ottenimento delle autorizzazioni agli scarichi da parte dell’ex ATO oggi Ente Idrico Campano per l’immissioni in impianto fognario comunale dei PP.0O. e Presidi Sanitari isola di Ischia, nel rispetto dei dettami normativi di settore. Inoltre dovrà provevdere al Rinnovo per il : P.O. S. Giovanni di Dio di Frattamaggiore bi scadenza autorizzazione 24.05.2021, recante prot. SCA/2456 del 2017; Villa Mercede di Serrara Fontana isola di Ischia E autorizzazione comunale Determina 9536 del 21.09.2005; Salute Mentale via Mazzella di Ischia autorizzazione comunale prot. 9854 del 19.04.1994; P.0. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli scadenza autorizzazione 24.05.2021, recante prot. SCA/2455 del 2017; P.0. S. Giuliano di Giugliano scadenza autorizzazione 02.12.2020, recante prot. SCA/5825 del 02.12.2016; Ancora al Rinnovo e Nuova lstanza per: Dialisi via De Luca in Ischia; P.O. “Gaetanina Scotto di Perrottolo” Procida; P.O. “Anna Rizzoli” Lacco Ameno isola di Ischia; concessione Nulla-Osta Sindacale prot. 3287/98 del 07.01.1976 rilasciato comune di Lacco Ameno.

Rivestiranno carattere d’urgenza le pratiche di “Nuova Istanza Autorizzativa” ed a seguire quelle cronologicamente in scadenza; La tempistica è stabilita in complessivi 60 giorni solari, con un 1° step di riscontro entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto. Il countdown ha inizio specie per arginare l’avanzata a della magistratura sulla questione fognaria lacchese.

