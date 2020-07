Scaricabarile! Per i lavori bloccati ora è colpa della ditta ed Enzo la “caccia”. A Ischia non tutti sono Santoro

Ugo De Rosa | Se non è Santoro o Mazzella, le ditte di lavori pubblici sul territorio fanno una brutta fine. All’inizio su Di Palo con Piazza degli Eroi a cui abbiamo regalato 53 mila euro, poi è stata la volta della Baldino Costruzioni per i lavori irrealizzabili nella bocca vecchia del porto di Ischia e ora tocca alla ditta che sta realizzando i lavori per il rifacimento del manto stradale su Via Alfredo De Luca.

Dopo diversi annunci e comunicati, di avvio e rinvio lavori, ieri pomeriggio è arrivato la nota del comune di Ischia dove viene annunciato che il comune di Ischia si avvia verso la conclusione del rapporto e l’esecuzione in danno della ditta inadempiente.

Proprio come è successo con la ditta Baldino e i lavori alla Bocca Vecchia.

Secondo il comune di Ischia, infatti, «La ditta incaricata dei lavori di rifacimento del manto stradale ha fatto sapere che, per motivi tecnici, i lavori di rifacimento del manto stradale su Via Alfredo De Luca, previsti per lunedì 6 luglio, saranno ancora posticipati.

«Siamo davvero amareggiati – ha dichiarato il Sindaco Enzo Ferrandino – chiediamo scusa alla cittadinanza per le dinamiche delle lavorazioni che, in seguito alle inefficienze della ditta, stanno rinviando la fine dei lavori di una strada centrale come Via Alfredo de Luca in un periodo cruciale per il nostro territorio. Abbiamo già provveduto a censurare la ditta per la scarsa fattura dei lavori su via Michele Mazzella per i quali abbiamo disposto il rifacimento. Il mese scorso, su input di questa Amministrazione, la direzione dei lavori ha diffidato la ditta a terminare le lavorazioni in tempo utile. Ad oggi siamo procedendo ai sensi dell’articolo 108 comma 3 e 4 del codice degli appalti alla risoluzione del contratto, la situazione sta evolvendo verso la conclusione del rapporto e l’esecuzione in danno della ditta inadempiente».

Ricordate i lavori di rifacimento del manto stradale fatto in pieno inverno? Al buio? Di notte? E con un ferito appena iniziati? Bene siamo in questa identica situazione.

Il comune che scarica la colpa sulla ditta.

«Il termine per il rifacimento del tappetino di asfalto su Via Alfredo De Luca era stato fissato dalla ditta per la metà di giugno. Appena dopo la ripresa della fase 2, successiva al lockdown, i lavori hanno interessato strade come Piazza Antica Reggia che versava in uno stato poco decoroso.»

Il comunicato, poi, continua con la solita propaganda spicciola del nostro sindaco: “Grazie a questi fondi Regionali intercettati in merito al tema della sicurezza stradale di circa 759 mila euro, l’Amministrazione ha avviato un programma di riqualificazione teso ad assicurare una migliore vivibilità e fruibilità delle vie cittadine. Si è già intervenuti in Via Montagna, via Michele Mazzella, via Sogliuzzo, Via Leonardo Mazzella, Piazza Antica Reggia e, infine, su Via Alfredo De Luca con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della rete stradale rifacendo le pavimentazioni e rivedendo la segnaletica orizzontale. Tra gli interventi previsti anche gli attraversamenti pedonali, rialzati e illuminati”

Vi sentite anche voi più sicuri? Attraversando Via Montagna, via Michele Mazzella, via Sogliuzzo, Via Leonardo Mazzella, Piazza Antica Reggia e Via Alfredo De Luca vi sentite anche voi intoccabili? Beh, a noi questa sensazione non ci ha ancora toccato.