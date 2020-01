Scappa dal posto di blocco. Arresto convalidato e condanna

Arresto convalidato e condanna ad un anno e due mesi pena sospesa: è questo il risultato del processo per direttissima che si è celebrato questa mattina a carico del giovane incensurato che ieri mattina è stato protagonista di un episodio di cronaca molto particolare.

IL FATTO.

Mentre procedeva verso Ischia Porto sulla Sopraelevata con la sua Fiat 500, quando i militari gli hanno intimano l’Alt con tanto di paletta, ha accelerato ed è andato diritto senza fermarsi.

Violato il posto di controllo, i carabinieri salgono a bordo della loro Alfa e iniziano l’inseguimento con tanto di sirena. La corsa procede sulla Variante Esterna fino a quando l’autoradio raggiunge la Fiat e gli intima di accostarsi. Lui accosta giusto il tempo di fermare l’inseguimento per poi riprendere, a velocità sostenuta, la sua corsa verso Casamicciola.

Ancora sirene e auto a tutta velocità fino a quando, arrivato a Casamicciola, quasi a Perrone, l’auto viene raggiunta e gli viene intimato di accostare per l’ennesima volta. I militari scendono dal veicolo e, mentre si avvicinano al giovane guidatore, questo ingrana nuovamente la prima, colpisce l’auto e poi investe uno dei carabinieri. La ripartenza e lo scontro con l’auto dei militari spingono la Fiat nel marciapiede dove finisce la sua corsa folle.

I Carabinieri, dopo una breve colluttazione riescono ad ammanettare il giovane e a condurlo presso la Caserma di Ischia dove è stato tratto in arresto dall’Aliquota Radiomobile. Qui si inizia a ricostruire l’accaduto. Il giovane, dopo alcune intemperanze, rientra in sé ma non riesce a dare spiegazioni. Neanche a se stesso.

Dai controlli successi, infatti, risulta tutto in regola. Auto provvista di assicurazione, revisione e l’autista in possesso di regolare patente di guida. Dopo i controlli è stata esclusa anche la pista dell’eventuale possesso di droga. L’unica ipotesi possibile è quella di un probabile raptus. Di una reazione dovuta,forse all’emotività,