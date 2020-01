Scandalo “Pineta Grande”, indagato Nino Postiglione

Nino Postiglione è indagato nell’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’arresto dell’imprenditore della sanità Vincenzo Schiavone, titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Con Postiglione e Schiavone, finito ai domiciliari, risultano indagate oltre 39 persone Nel mirino degli inquirenti, infatti, è finita anche una circolare emanata dalla Direzione Generale della Regione per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, retta dal dirigente Antonio Postiglione. Un atto che avrebbe consentito a Schiavone di “porre una pezza” alla questione dei posti letto ospedalieri, su cui, secondo la Procura, Schiavone avrebbe prodotto atti non corrispondenti al vero, non presentando alcun piano preventivo, sebbene fosse richiesto dalla legge regionale.

Con l’ampliamento della clinica, i posti letto sarebbero dovuti passare secondo gli inquirenti da 150 a 574, ma violando le norme regionali. Con Postiglione, inoltre, risultano indagati anche un funzionario della Regione Campania, l’ex direttore generale dell’Asl di Caserta Mario De Biasio, l’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo con tutti i suoi ex assessori e consiglieri comunali, e il presidente di Aiop Campania Sergio Crispino.