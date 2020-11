SCANDALO 118. 45 minuti di attesa per Nello tra covid, regole e disservizi

Ida Trofa | Quanto accaduto l’altro ieri pomeriggio, l’incidente, i soccorsi e le sorti di due giovanissimi vittime delle nostre strade testimoniamo la Caporetto della sanità ischitana di fronte alla prima vera crisi sanitaria, da Covid sul territorio. La fine ingloriosa di professionalità di uomini e mezzi al 118 e, soprattutto, al PO Anna Rizzoli di Lacco Ameno.

Un giovane rischia di rimanere paralizzato. Un suo amico, un ragazzo ancora nel fiore degli anni, lotta tra la vita e la morte e vive nella speranza che ha saputo dargli un medico trovatosi sul luogo dell’incidente, per caso, mentre rientrava a casa dopo un turno massacrante di lavoro in ospedale.

A Ischia non ci sono ambulanze disponibili e pronte a intervenire oltre l’assetto COVID. Le ambulanze dell’Ospedale sono state destinate ad un servizio ignoto, ma non ai soccorsi salvavita. L’unico ospedale di Ischia è nel caos, senza una guida e con la popolazione sanitaria allo sbaraglio. A rischio la salute pubblica ed il futuro di ognuno di noi. Eppure a nessuno, ai nostri decisori istituzionali, sembra interessare! L’Asl NA 2 Nord, sotto accusa, è testimone di una gestione vergognosa che manda a morire i figli di Ischia e del mondo. E questo non è più tollerabile.

Lasciati morire attaccati ad un centralino. Senza ambulanze e senza un ospedale organizzato.

Quasi un’ora per reperire un’ambulanza attrezzata per recuperare e trasportare in ospedale un minore in gasping. Quasi due per recuperare e portare in pronto soccorso il suo amico e compagno di viaggio pluritraumatizzato e ferito seriamente alla schiena. Non sono bastati gli appelli delle forze dell’ordine le chiamate dei Carabinieri.

C’è voluto l’appello, disperato, di un medico ospedaliero non in servizio. Le grida di aiuto e le sue assunzioni di responsabilità per far partire un’ambulanza del 118 e correre disperatamente in ospedale per fermare le emorragie agli organi interni, per operare, per strappare alla morte un ragazzo di 17 anni vittima di una caduta fatale.

Tutto questo lo ha dovuto fare un medico solo, in trincea, che con senso di responsabilità ha condotto la sua missione di uomo e di medico prima di ogni cosa.

Lui lo ha raccolto dall’asfalto, a mani nude e senza DPI lo ha trasportato in ospedale facendo da garante all’equipaggio dell’Ambulanza che altrimenti non sarebbe mai partita (ci sono chiari ordini ASL, ndr).

Ora il ragazzo, quel piccoletto che a bordo del suo SH correva verso Forio, lotta tra per non morire. Lotta, fragile e indifeso, in un letto di ospedale a Napoli, dove è volato in elicottero tra la disperazione e la speranza. Ma è vivo. A Napoli, all’Ospedale del Mare dove anche i medici sono inermi.

Anche un solo minuto prima, un soccorso e un’ambulanza giunta sul posto, immediatamente dopo la chiamata dei soccorritori che hanno assistito alla scena e lavorato per evitare la tragedia, poteva essere importante, poteva evitare danni permanenti e l’agonia di queste ore. Invece non è stato così. Siamo nelle mani di sciagurati che hanno trasformato la sanità pubblica in un’azienda per fare affari. Mentre la gente muore.

Interminabili momenti di attesa ai centralini del 118, tutti intasati, operatori che lavorano in remoto da Napoli e non conoscono le dinamiche locali e rispondono agli ordini di un decalogo fallimentare e pericoloso. Per tanto, troppo tempo. Lunghissimi minuti in cui non si riusciva a trasportare al Pronto Soccorso ospedaliero, a meno di un chilometro, un ragazzo in fin di vita!

E le ambulanze dell’Ospedale Anna Rizzoli dove sono?

Che fine hanno fatto? Perché non sono state mandate, l’altro ieri, sul luogo della tragedia come era stato disperatamente e vanamente richiesto dal medico e dai Carabinieri? Perché? Questa è una vergogna pubblica manifesta al punto da divenire indecente!

Una decina di ambulanze, sparse sul territorio, nessuna disponibile, e uno ragazzo di 17 anni in codice rosso, esanime lasciato a terra in una pozza di sangue.

Lui ha dovuto attendere la burocrazia, ha dovuto attendere che il sistema mostrasse pietà. Ha dovuto farlo per quasi un’ora, sull’asfalto gelido e umido, intriso del suo sangue, a Forio davanti al Pronto Soccorso del PO Anna Rizzoli flagellato dalla guerra intestina innescata dall’ASL, dall’incapacità umana e politica di chi ha lasciato l’unico ospedale isolano in mano alla incapacità e ai pazzi. Si, i pazzi!

Tutto fermo, tutto bloccato. Pronto Soccorso in tilt, come era facilmente prevedibile, in questi giorni in cui la sanità campana è vittima di una gestione scellerate, di decisioni frutto esclusivamente di direttive propagandistiche ed elettorali, figlia anche di interessi economici e squallori vari.

A Ischia, quotidianamente, si rischia la vita.

Nulla funziona e i medici, gli operatori del sistema e anche dello stesso 118 sono allo sbaraglio. Una rabbia contenuta si legge nei loro occhi, trapela oltre il bavaglio delle mascherine chirurgiche, ma è latente.

Se queste sono le prime avvisaglie di come verrà affrontata il futuro, l’imminente caduta in una nuova ondata, seconda ondata, pandemica, c’è da preoccuparsi.

Giovedì sera, con la vita di un ragazzo che sfuggiva dalle mani del mondo, il blocco della sanità, l’inutilità del 118, la catarsi del Rizzoli è stata evidente e totale.

Impossibile anche sanificare le ambulanze prive di pazienti che dovevano lasciare l’area del Rizzoli. Aspettiamo decisioni dall’ASL, dal direttore sanitario. Peccato che quel direttore sanitario si sia dimesso davanti alla vergogna e lo scandalo ASL del Rizzoli e con lui sono pronti a farlo, se non lo hanno fatto già, medici, chirurghi e anestesisti che non sono più disponibili a restare impassibili, mentre la gente muore per strada, nei letti d’ospedale o sulla barella di una ambulanza, quando c’è.

Questo è quello che si sono sentiti rispondere gli operatori e così oltre al danno di una attesa infinita, l’ansia di una morte terribile che si voleva evitare a tutti i costi. E’ arrivata anche la beffa di un disastro ospedaliero che rischia di essere il preludio dell’ordinarietà sin dai prossimi giorni.