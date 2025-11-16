Scafatese-Ischia è già un esame. Esposito avverte: rispetto per tutti ma zero sconti in vetta

Oggi la Scafatese entra in un crocevia che pesa più di una semplice dodicesima giornata. La capolista si prepara a ricevere l’Ischia di Simone Corino, la formazione che nelle ultime quattro partite ha tenuto il passo della capolista e che ha trasformato un avvio disastroso in una rincorsa credibile.

Il tecnico isolano ha rimesso in piedi la squadra con ordine, ritmo e identità, e il confronto diretto arriva proprio nel momento in cui entrambe respirano il profumo delle grandi occasioni. Per Esposito sarà un test di solidità, per Corino un esame di maturità. A Scafati si gioca una fetta importante del presente e, forse, del futuro di questo girone.



Mister Gianluca Esposito, che considerazioni possiamo fare non solo sulla partita di domani, ma anche su questo avvio di stagione della Scafatese, che è cresciuta giornata dopo giornata?

“La prima parte della stagione è sicuramente positiva per noi, perché abbiamo consolidato il primato in classifica. Abbiamo raccolto 27 punti, frutto di otto vittorie e tre pareggi. Stiamo crescendo, ma stiamo anche incontrando difficoltà che notiamo domenica dopo domenica. Tutte le squadre che affrontiamo mettono contro di noi quel qualcosa in più, com’è normale che sia. Se non sbaglio siamo l’unica squadra ancora imbattuta del girone, siamo la capolista, siamo la Scafatese e puntiamo in modo deciso alla vittoria del campionato. È inevitabile che i nostri avversari raddoppino energie mentali e fisiche per cercare di metterci i bastoni tra le ruote.

Noi dobbiamo essere bravi a mantenere sempre un atteggiamento forte, da squadra che vuole vincere e che sa di essere molto competitiva. Ma partendo dal presupposto che affronteremo avversari agguerriti, il nostro livello di concentrazione, cattiveria e voglia di sacrificio deve restare sempre al massimo”.

E questa analisi possiamo estenderla anche alla gara di oggi, perché affronterete certamente un avversario agguerrito, ma anche un avversario forte. L’Ischia, infatti, nelle ultime quattro partite ha fatto gli stessi punti della Scafatese e ha dato una svolta netta alla sua stagione. Alla settima giornata era ultima, oggi è già fuori dalla zona playout. Nell’ultimo mese ha trovato qualità, velocità, fiducia. La Scafatese si troverà dunque davanti una delle squadre più in forma del girone, com’è capitato spesso negli ultimi due mesi.

“L’Ischia è la squadra più in forma insieme a noi nelle ultime quattro giornate. È partita male, poi è riuscita a riprendersi e risollevarsi. Adesso gioca un buon calcio, fatto di aggressività, corsa, compattezza e anche buone trame di gioco. Saranno avversari ostici.

Noi sappiamo chi siamo, conosciamo il nostro valore. Abbiamo profondo rispetto dell’Ischia, ma anche di tutte le squadre che abbiamo affrontato e che affronteremo da qui alla fine. Con la consapevolezza, però, che abbiamo un obiettivo estremamente importante, un sogno da realizzare. Non dobbiamo permettere a nessuno di intralciare il nostro percorso. Ci aspetta una partita tosta, e dovremo essere agguerritissimi perché abbiamo bisogno di questi tre punti”.

Una domanda un po’ scomoda perché ci stiamo avvicinando alla sessione di mercato. In settimana sono circolate alcune voci, ma non parliamo dei singoli nomi. Lei ha sempre detto di avere una rosa ampia. Gianluca Esposito sta chiedendo qualcosa?

“Non è una domanda scomoda, anche perché io non mi occupo di mercato. Sono questioni che dovete rivolgere al nostro direttore sportivo che, come ho sempre detto, ha fatto un ottimo lavoro allestendo una squadra molto forte. Non credo che, qualora ci fosse la possibilità di migliorare ulteriormente la rosa, il direttore e la società si lascerebbero sfuggire un’opportunità. Questo è ciò che posso dire”.

