Sbornia da vaccino. A metà campo… A che servono 2 hub vaccinali?

Gaetano di Meglio | La foga con la quale abbiamo veicoliamo e gestiamo la vaccinazione di massa sulla nostra isola dovrebbe farci interrogare sulla bontà della nostra dimensione sociale.

Il ragionamento “mors tua, vita mea” ha preso il sopravvento e, inseguendo qualche titolo da clickbating e qualche mezza notizia diffusa ad arte, ci siamo messi in testa che possiamo diventare covid free tutti. E chissenefrega, non solo degli altri, ma anche dei nostri fragili e dei nostri anziani.

Lo abbiamo già scritto domenica, serve serietà. Serve la garanzia che venga completata la vaccinazione destinata agli over 80 e agli over 70. Serve che venga completata la vaccinazione per le categorie fragili e, soprattutto, serve che venga usato del buon senso. I messaggi sono ancora numerosi. Personalmente, chi scrive, non aderirà alla campagna vaccinale fino a quando non verrà comunicato che tutta la popolazione “over” e la popolazione “fragile” sia stata vaccinata. E’ una forma di rispetto e di protesta contro un sistema che è in preda ad una sbornia comunicativa pro vaccino.

“Vacciniamo” tutti, riempiamo i database della Soresa con i dati delle tessere sanitarie e non sappiamo quante dosi abbiamo. Non sappiamo su quanti vaccini possiamo fare affidamento e, soprattutto, veniamo centrifugati nel mixer delle cose assurde.

Ieri, manco a farlo apposta, mentre cresce un secondo caso Astrazeneca, il buon De Luca ha fatto la sua polemica pro Sputnik prenotato in terra russa. Che la politica e il consenso generino mostri già lo abbiamo detto, vero?

Spiegate a Cavaliere che i giovani isolani non levano nessun vaccino agli anziani della terra ferma

Sulla vaccinazione massiva firmata ANCIM (e va dato atto a Francesco Del Deo di essere riuscito a portare a casa un risultato notevole, nonostante i lati negativi che poniamo in evidenza) e la scelta della Regione di destinare un’attenzione speciale alle isole e alle zone del turismo della Campania è nata una polemica.

E’ Repubblica Napoli che ne parla: «Legittime rivendicazioni che però stridono con la penuria di forniture, con l’incertezza sui tempi della vaccinazione di massa, con i diritti fin qui disattesi di fragili e anziani. Ecco perché, a condannare «un’immunizzazione di massa così mal concepita», è Carmine Cavaliere, pneumologo e presidente dell’Associazione di Tutela dei Diritti del Malato. «La Regione commette un errore – attacca lo specialista – Prima il governo centrale ha benedetto una campagna scriteriata che non tiene conto delle fasce a rischio-ricovero e Rianimazione. Poi, Draghi ha annunciato che avrebbe unificato i parametri, e previsto una rigorosa rimodulazione. Adesso De Luca persevera nella sua visione: è vero che anche nelle isole sarà rispettato l’ordine di somministrazione a partire dagli ultrasettantenni, ma è incontestabile il dato di migliaia di over 70 e 80 sparsi su tutto il territorio regionale che ancora aspettano di essere vaccinati. Dalle isole confermano: abbiamo l’indicazione di vaccinare tutti, anche ragazzi di 17 e 18 anni che si siano prenotati. Cavaliere puntualizza: «La profilassi a tappeto “dedicata” determina il paradosso di un vaccino inoculato a un 16 enne di Capri ben prima che a un 75enne di Casalnuovo: esposto ogni giorno di ritardo a una patologia anche letale. E a me consta il dato di tantissimi anziani e fragili che non abitano in località turistiche e tutt’ora non tutelati dal vaccino»

Polemica fine a se stessa. Qualcuno spieghi a Cavaliere che al 16enne di Capri non verrà somministrato lo stesso vaccino del 75enne di Casalnuovo. Al primo, forse, verrà somministrato Astrazeneca e ciò non mina nessun diritto del 75enne di Casalnuovo al quale, andrà un vaccino Pfizer o Moderna e per il quale lo Stato non è stato ancora in grado di dare risposte visto dal 13 marzo ad oggi. Ma Cavaliere ha ragione: la vaccinazione degli Over è organizzata male. Poi, certo, senza dosi non si cantano ripartenze!

Inoltre, facciamoci due conti. Tutta l’isola d’Ischia è quanto il comune di Giugliano. Capri e Procida quanto un rione medio della periferia. Ad oggi, l’amara verità è che è solo fuffa! E i numeri raccontano quale sia la vera dimensione di questa sbornia vaccinale!

Il caso Forio

Sembra una questione di lana caprina eppure non lo è. La questione dell’hub vaccinale nel palazzetto dello sport di Forio merita ancora un po’ di attenzione.

La necessità di avere due hub vaccinali sull’isola è figlia di cosa? Perché servono due hub vaccinali? Perché serve dividere l’operatività sull’isola quando abbiamo costretto i nostri vecchi a raggiungere il Centro San Giovan Giuseppe ad Ischia Ponte, in una zona poco comoda, poco accogliente e li abbiamo lasciati al freddo, alle intemperie e senza neanche una sedia dove poter attendere il proprio turno?

A cosa serve avere due metà campo operative? Serviva ad appagare l’io del sindaco di Forio e del presidente Ancim o il campanilismo del comune o c’è una valida motivazione per duplicare i costi?

Se avessimo avuto il comune unico, avremmo realizzato due hub? In un territorio come Napoli hanno realizzato hub vaccinali ogni 30 mila abitanti circa? Assolutamente no!

E perché i giovani di Serrara Fontana devono raggiungere Forio, mentre i vecchi hanno dovuto raggiungere Ischia Ponte?

Ma qual è l’utilità dei due punti vaccinali? Come si raddoppia l’azione della vaccinazione? Considerate le dimensioni, la logistica e la posizione non era più utile concentrare tutto al palazzetto dello Sport di Ischia?

Perché tutti i docenti delle isole, concentrati in due giorni, si sono potuti “accalcare” al Telese di Ischia e, invece, per la vaccinazione, al massimo di 8 persone alla volta, servono due hub vaccinali?

Non c’è nessuna ragione, se non campanilismo e ego personale nella scelta istituzionale di organizzare i due hub vaccinale. Una duplicazione di costi e non solo inutile! E che serve solo a qualcuno per appuntarsi una medaglia sul petto! Inutile!

p.s. Del dispetto politico, causa vaccino, perpetrato ai danni del Forio Basket ne abbiamo già parlato ma ci torneremo!