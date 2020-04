Sboom Pasquale, nessun arrivo. Ora bisogna fare attenzione a lunedì

Controlli e sicurezza. Quella che stiamo vivendo é una Pasqua diversa dalle altre e che ricorderemo per sempre. Una Pasqua fatta di divieti e di restrizioni per il bene di tutti.

Una Pasqua che vede nessuno sbarco in massa di vacanzieri pasquali ad Ischia, grazie alla blindatura fatta di decreti ed ordinanze che regge. Nel weekend che precede la Pasqua 2020 non si è verificata la temuta invasione, neppure degli ormai famosi residenti formali, i proprietari delle migliaia di seconde case sparse sulla nostra isola che si paventava potessero approfittare della residenza burocratica per passare le festività ad Ischia aumentando le possibilità di contagio.

Da navi ed aliscafi, infatti, scende qualche centinaia di passeggeri al giorno e sono essenzialmente medici ed infermieri del Rizzoli, forze dell’ordine e residenti che lavorano in terraferma senza dimenticare che gli scali portuali (anche in terraferma) sono comunque presidiati dalla forze dell’ordine che controllano persone e veicoli in arrivo.

Niente boom pasquale di ospiti nonostante il clima favorevole di questi giorni e, nel pieno rispetto della normativa vigente, i porti sono deserti come mai ci era capitato di vedere; i numeri pressoché nulli alla voce sbarchi registrati pochi giorni fa avevano già fatto tirare un sospiro di sollievo: il venerdì santo è infatti tradizionalmente la giornata campale per gli sbarchi della Settimana Santa. E i numeri di oggi sono ancora più bassi, circa 170 passeggeri sono infatti sbarcati in tutta la giornata, numero addirittura inferiore a quello di sabato scorso.

Superato il pericolo, se così vogliamo dire, della Pasqua, ora l’attenzione é tutta rivolta al Lunedì di Pasquetta.

Vi sono, infatti, preoccupazioni residue per Pasquetta, giorno in cui qualcuno teme la “fuga” verso il mare soprattutto dei giovani dai quartieri popolari di Napoli. Preoccupazioni fondate, anche dopo le immagini che giungono dalla provincia di Roma, con auto incolonnate, o dai numeri della Liguria, che ha visto un aumento del 20% del traffico nell’area del comune di Genova proprio a ridosso delle festività pasquali. Ma il meteo poco favorevole dovrebbe essere ulteriore garanzia di tranquillità per la nostra isola le cui strade saranno, anche lunedì, deserte.

Barano, arrivano i droni anti “pasquetta”

Da ieri il Comando di Polizia Municipale di Barano, ha un’arma in più per vigilare sull’osservanza delle limitazioni agli spostamenti prescritte dalle disposizioni governative e regionali. Grazie ad un accordo con la Rescue Drones Network Odv, infatti, gli uomini della Municipale si avvarranno di appositi droni per monitorare dall’alto l’intero territorio comunale, individuare e sanzionare gli eventuali trasgressori.

Da Via Corrado Buono, rinnovano, pertanto, l’invito alla cittadinanza a spostarsi solo nei casi in cui ciò è consentito, ricordando che tra le ipotesi consentite NON ci sono né lo spostarsi per andare a pranzo da parenti o amici, né raggiungere i boschi per il pic-nic di Pasquetta. Entrambe le attività sono infatti VIETATE dalle vigenti disposizioni.

Tanti dispositivi per il controllo capillare del territorio, che vanno a supportare l’azione delle Forze dell’Ordine sempre presenti sul territorio anche per fare sentire la loro vicinanza alla cittadinanza che, rispettosa delle regole, sta dimostrando di volersi impegnare per una rapida risoluzione di questa fase emergenziale.

