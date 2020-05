“Sblocdown” e over booking: partenza ritardata e auto a terra. Ischia inizia così la fase 2

Benvenuta fase 2. Benvenuti traghetti affollati, interventi delle forze dell’ordine e partenza con un’ora di ritardo. in questa “ripartenza” lasciata al buon senso e al caos normativo, i disservizi di questo lunedì 4 maggio ci regalano la più classica delle storie di questi tempi: traghetti pieni e auto a terra. Anche se, sia chiaro, ci spiace, in qualche modo, che sia solo un piccolo contrattempo.

Erano le 6.20 quando all’imbarco del traghetto Medmar, il Benito Buono, si sono registrati diversi momenti di tensione tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi di una dozzina di autisti che non hanno trovato posto nel garage per i loro veicoli.

Benvenuta fase 2, anche se con un’opera di ritardo. La nave delle 6.20 è partita alle 7.27.