Sbarco con… bucatura

Ancora dolori dalle vie del mare, stavolta per la munnezza: l’Aries Tide è infatti ferma da stanotte in banchina a Pozzuoli dopo aver effettuato solo la prima delle due corse per il trasporto dei compattatori di Ischia.

La nave che sostituisce il Giuseppina Prima già la scorsa settimana ebbe problemi tecnici che la inchiodarono agli ormeggi nel porto flegreo per diverse ore, con i camion rsu isolani a bordo in attesa dell’intervento risolutore. Ovviamente le ore in più vanno a pesare sui conti delle aziende monnezzare di Ischia e Procida, già abbondantemente penalizzate dalla inefficienza di Traspemar che da mesi sta utilizzando una nave inadeguata per le esigenze del trasporto marittimo dei rifiuti, compresi quelli speciali.

Anche le ditte ischitane specializzate nel ritiro e smaltimento dei rifiuti non gestibili dalla raccolta normale lamentano infatti le difficoltà crescenti che incontrano giorno dopo giorno per poter portare a discarica lo “sfratto”, il ferro vecchio, i rifiuti da macellazione. Nei giorni scorsi, allo sbarco a Pozzuoli dell’Aries, uno dei camion dei rifiuti speciali ebbe grosse difficoltà a scendere dal traghetto e bucò addirittura una gomma, come si può notare nel video che pubblichiamo