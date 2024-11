Sbarca con 46 gr di cocaina: arrestato a Procida e portato a Poggioreale

I Carabinieri della Stazione di Procida hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Bruno Febbraro, 55enne del quartiere Pianura di Napoli. Sbarcato da un aliscafo proveniente da Monte di Procida ha tentato di eludere i controlli dei militari nel porto turistico.

Si è allontanato a piedi sfruttando alcune stradine secondarie ma i Carabinieri lo hanno seguito. Lo hanno bloccato quando Febbraro si è liberato di un involucro che nel mentre aveva lanciato in un terreno privato. All’interno 46 grammi di cocaina, recuperati e sequestrati. Il 55enne è finito in manette ed è ora in carcere a Poggioreale, in attesa di giudizio. Sarà proposto anche per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Procida.