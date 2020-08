Sbarca anche ad Ischia la truffa del resto: tassista pagato con 100 euro falsi

Ida Trofa | Banconote false, torna l’incubo. Un tassista di Casamicciola Terme è stato pagato con 100 euro ‘tarocchi’. Complice il coronavirus, non accadeva da un po’ e così scatta, nuovamente, l’allarme. Cento euro falsi spacciati come veri da un viaggiatore, un turista che, all’apparenza, sembrava anche un buon cliente. La truppa di visitatori, sarebbe meglio dire di truffatori, in trasferta ad Ischia ha buggerato un ignaro operatore del servizio pubblico di piazza.

Il tassista non si è accorto che stava per essere truffato. Anche se non è possibile, al momento, escludere la buona fede di chi ha pagato. Solo in un secondo momento, il tassista si è accorto che quel foglio da cento euro aveva qualcosa che non tornava. Ovvero quando a sua volta a cercato di acquistare della merce. Il tassista è stato truffato da un cliente che gli ha corrisposto, per il pagamento della corsa, una banconota di 100 euro falsa riscuotendo anche il resto di oltre 30 euro. L’uomo truffato non accortosi, nell’immediatezza, che la banconota era falsa ha effettuato la corsa richiesta, ringraziato e rientrato a Casamicciola per lo stazionamenti.

Qui si è rimesso in fila nello spazio dedicato ai Taxi e si è recato a fare compere con la stessa banconota. L’amara scoperta e la verità rilevatagli dal negoziante che ha, infine, svelato che i soldi erano falsi.

Al commerciante, anch’egli di Casamicciola, sono bastati, infatti, pochi istanti per accertare che il “centone” non era vero. Per cui il povero malcapitato ci ha rimesso il resto del costo pattuito rispetto ai 100 euro oltre il percorso dallo stazionamento fino alla destinazione indicata!

Era da tempo che il problema dei soldi falsi non si manifestava a Ischia. Ma a queste latitudini e di questi tempi il rischio è sempre dietro l’angolo. Ecco perché, quanto accaduto nella giornata di lunedì 17 agosto desta ancor più preoccupazione con la necessità per negozianti ed esercenti attività tutti, di prestare molta attenzione.