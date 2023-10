Sbagliano il civico di Annalisa Iaccarino, Abramo le deve rinnovare la notifica entro 7 giorni

Il ricorso sul voto di Casamicciola si arricchisce di un’ulteriore pagina tutta da leggere. Ad Annalisa Iaccarino, la consigliera comunale indagata per aver truffato lo stato nella gestione del CAS dovuto per il sisma del 2017, deve essere rinnovata la notifica del decreto con cui il presidente del Tribunale ha nominato se stesso quale relatore del processo che deve decidere le sorti del comune termale. Il tribunale lo chiama “mero errore materiale”. Siamo buoni…

Nei giorni scorsi, infatti, per motivi organizzativi interni al Tribunale è cambiato il relatore. Una prassi poco comune e, comunque, avvenuta solo in alcuni casi e senza tanto preavviso. Questa volta, evidentemente, la gestione dei carichi dei lavoro dei giudici amministrativi ha innescato un inter un po’ diverso.

E così, Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione seconda, ha pronunciato un ulteriore decreto sul ricorso proposto da Abramo Ciro De Siano, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Petrone, Christian Iacono contro il Comune di Casamicciola Terme difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, nei confronti di Giuseppe Ferrandino, difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Lorenzo Bruno Antonio Molinaro; Ignazio Barbieri, difeso dall’avvocato Vincenzo Aperto; Loredana Cimmino, difesa dall’avvocato Adriano Mattera; Raffaella Piro, Angela Di Iorio, Antonio Pisani, Giovan Battista Castagna, Stanislao Senese, Giovanni Mattera, Ilaria Ferrandino, Giuseppe Silvitelli, Annalisa Iaccarino, Antonio Pisani, non costituiti in giudizio e nei confronti di Giovanni Barile, difeso dall’avvocato Biagio Di Meglio.

Lo ricordiamo, il ricorso chiede l’annullamento dell”atto del 16 maggio 2023 (di cui non si possiede copia) di proclamazione degli eletti alle consultazioni elettorali amministrative di Casamicciola Terme svoltesi domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; dell”atto prot. n. 571 dell”8 maggio 2023, con il quale è stato pubblicato all”albo pretorio on line il documento a firma del Commissario Straordinario di Casamicciola Terme del 6 maggio 2023 contenente le liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali alle ultime consultazioni elettorali amministrative che si sono svolte in Casamicciola Terme domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente.

Vista l’istanza depositata in data 18 ottobre 2023 avente ad oggetto la rinnovazione della notificazione del nuovo decreto presidenziale n. 579 del 2 ottobre 2023, con cui è stata modificata la nomina del giudice relatore; considerato che la mancata notifica originaria non è andata a buon fine per mero disguido nella esatta indicazione del numero civico dell’abitazione della persona destinataria, Iaccarino Annalisa, già comunque ritualmente destinataria dell’originario decreto di fissazione dell’udienza di discussione, la cui data è rimasta ferma; il tribunale autorizza parte ricorrente alla rinnovazione della notificazione del decreto presidenziale n. 579 del 2 ottobre 2023 a Iaccarino Annalisa entro il termine di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto.