Sassuolo fuori col Modena in Coppa Italia, avanti il Genoa

MODENA (ITALPRESS) – Il Sassuolo saluta la Coppa Italia ai trentaduesimi di finale. Vince la neopromossa in Serie B Modena che si impone 3-2. Prima mezz’ora da incubo per gli uomini di Dionisi. All’11’ Falcinelli sblocca il risultato con una conclusione leggermente deviata mentre al 30′ arriva il raddoppio: Azzi calcia dal limite e colpisce il palo, sul tap in è puntuale Mosti. Il Sassuolo riesce ad accorciare le distanze prima del duplice fischio con Berardi su rigore. Ma al 52′ c’è il nuovo gol di Mosti, bravo a fiondarsi nuovamente su una respinta e a depositare in rete. A nulla serve al Sassuolo il gol di Ayhan nel finale. Ai sedicesimi il Modena sfiderà una tra Cremonese e Ternana.

Altro 3-2 a Marassi, dove il Genoa si guadagna il passaggio del turno a spese del Benevento grazie alla doppietta di Albert Gudmundsson e al gol di Massimo Coda: prossimo ostacolo la Spal. Dopo aver colpito due traverse con Coda e Portanova, i rossoblù al 35′ vanno in vantaggio con il tocco a porta sguarnita di Gudmundsson su assist di Coda. Dieci minuti più tardi l’asse Coda-Gudmundsson si ripete e l’islandese fa doppietta. In pieno recupero Kamil Glik accorcia con un colpo di testa sugli sviluppi di corner. Nella ripresa Coda cala il tris su calcio di rigore e, nonostante il gol di Karic, regala la vittoria alla squadra di Alexader Blessin.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).