Sarri “Vittoria di Napoli un pericolo per noi”

ROMA (ITALPRESS) – Lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra per Ciro Immobile. Il bomber sarà costretto a saltare gli impegni di domani contro AZ Alkmaar e di sabato contro il Bologna ed è in dubbio per il derby contro la Roma del 19 marzo. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Nei prossimi giorni svolgerà ulteriori esami strumentali per definire con più precisione i tempi di recupero.

“Dall’infortunio alla caviglia dell’anno scorso non è mai stato benissimo. Venerdì ha giocato con un antidolorifico alla caviglia, penso che questo crei degli squilibri che poi si pagano”, ha detto il tecnico il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di Conference League contro l’Az Alkmaar. “La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 al Milan, siamo andati in appagamento con due sconfitte e due pareggi. Gli errori non si devono ripetere”, ha aggiunto in riferimento al successo di venerdì scorso al ‘Maradonà. “Affrontiamo una squadra che sta facendo un campionato di altissimo livello. L’AZ è vicina all’Ajax in classifica, è forte, dinamica, con grande intensità e delle punte di qualità dal punto di vista tecnico”. Sulla differenza tra Serie A ed Eredivisie ha aggiunto: “All’Olanda forse manca una squadra con la forza del Napoli, ma per il resto le altre si equivalgono. Non c’è grande differenza. L’unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord”. Poi si sofferma sulla crescita difensiva della sua Lazio: “C’è un miglioramento di squadra, non a livello di singoli difensori”.

