SARDINE, SANTORI “ZINGARETTI FA BENE A OFFRIRE UN APPRODO”

ROMA (ITALPRESS) – “Zingaretti l’ha detta giusta: offriamo un approdo a chi non ce l’ha. È vero che noi non abbiamo un approdo, e fa bene la politica a proporne”. Così Mattia Santori, portavoce delle Sardine, in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. “Noi ascoltiamo, osserviamo, ragioniamo, ma questo non significa che ogni approdo proposto vada bene. Abbiamo osservato una serie di dati di fatto”, ragiona Santori. “Innanzitutto, il Pd si sta mettendo in discussione, come altre forze di sinistra. il secondo punto che osservo è che nelle sardine l’offerta del Pd fa riflettere, fra chi è aperto e chi è molto diffidente, e questo è un bene, perché aprirsi e dialogare fa bene. Il terzo punto, per noi fondamentale, è che c’è un problema di tempismo: noi stiamo preparando un grande evento a Bologna, una festa della pluralità, poi c’è l’appuntamento delle elezioni in Emilia Romagna che per noi è importante, e un nostro momento di ritrovo a inizio marzo in cui dovremmo definire chi siamo, dove vogliamo andare, che strumenti vogliamo usare”. Un incontro che, spiega Santori, “quello che faremo a marzo chiamiamolo ‘bilancio'”.

