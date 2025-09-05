venerdì, Settembre 5, 2025
type here...
news mondo

Sardegna, boom di richieste dall’estero: online il sito di riferimento “Vendi Casa agli Stranieri”

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Uno strumento dedicato ai proprietari che vogliono valorizzare gli immobili sul mercato internazionale

Cagliari, 2 settembre 2025 – La Sardegna si conferma tra le mete più attrattive a livello internazionale. Secondo i dati diffusi da UniOlbia, Regione Sardegna e ISTAT, nell’ultimo anno oltre 7,8 milioni di visitatori stranieri hanno scelto l’isola. Anche il mercato immobiliare riflette questo trend: tra il 2019 e il 2023, il 64,5% delle compravendite in Sardegna ha visto come protagonisti acquirenti esteri (fonte Investropa).

Per rispondere a questa crescente domanda nasce vendicasaaglistranieri.it, il primo sito dedicato ai proprietari che vogliono conoscere opportunità e modalità di vendita verso il mercato internazionale. Non è un portale di annunci, ma un hub informativo che raccoglie dati, analisi e un servizio di valutazione rapida: in sole 72 ore è possibile sapere se un immobile è compatibile con la domanda estera.

Il profilo degli acquirenti

Dal Report Domanda Estera Sardegna 2025 emergono alcuni trend: le case lungo le coste attraggono soprattutto tedeschi, svizzeri, francesi e americani con budget medio 350–600 mila euro, con picchi oltre il milione nelle aree di lusso. Le ville con terreno nell’entroterra interessano austriaci e nordeuropei (150–450 mila euro), spesso attenti alla sostenibilità; dimore storiche e case nei borghi autentici piacciono a francesi, belgi e americani (100–400 mila euro); mentre strutture ricettive e boutique hotel attirano investitori internazionali con disponibilità superiori al milione di euro.

L’aspetto distintivo del mercato estero

Rispetto al mercato locale, quello internazionale consente di ridurre sensibilmente i tempi di vendita e, in molti casi, porta acquirenti disposti a offrire cifre superiori al prezzo richiesto. Inoltre, proprietà che sul mercato interno faticano a suscitare interesse – come ville nell’entroterra o case caratteristiche nei borghi – trovano nuova valorizzazione grazie alla domanda estera.

Dal mare ai borghi

La domanda varia a seconda della posizione: dalle località costiere più rinomate (Alghero, Costa Smeralda, Villasimius) alle ville con terreno nell’entroterra fino alle case caratteristiche nei borghi autentici, con profili di acquirenti e budget che cambiano in base alla tipologia di immobile.

Un progetto nato dall’esperienza

Con Vendi Casa agli Stranieri abbiamo voluto creare un punto di riferimento per i proprietari che desiderano aprirsi al mercato internazionale – dichiara Andrea Anedda, fondatore del brand e da anni attivo con Anedda. Real Estate Group –. Il sito è il risultato di anni di lavoro sul campo, collaborazioni dirette e campagne pubblicitarie mirate a livello mondiale.”

Espansione nazionale

Il progetto, nato in Sardegna, punta a svilupparsi progressivamente in tutta Italia, diventando uno strumento di riferimento per chi desidera vendere casa a un acquirente straniero.

www.vendicasaaglistranieri.it
estero@aneddarealestate.com
+39 392 1872632

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos