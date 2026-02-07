Saranno ospitati minori o donne vittime di violenza. L’Ambito N13 cerca strutture per l’accoglienza

L’Ambito N13 è alla ricerca di strutture autorizzate per l’accoglienza di minori, donne vittime di violenza, madre – bambino e pertanto ha pubblicato un avviso di manifestazioni di interesse per la stipula di accordi quadro.

In premessa viene evidenziato che «La vigente normativa in materia di Servizi Sociali demanda all’Ente locale, singolo o associato, il servizio di pronto intervento e tutela per minori o donne vittime di violenza sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale ordinario o dei minorenni) o in condizioni di pregiudizio». Dunque l’Ambito N13 intende approvare per i sette Comuni ricompresi un elenco di strutture residenziali di accoglienza.

L’avviso pubblico è finalizzato «ad acquisire le manifestazioni di interesse dei gestori di strutture residenziali ubicate in territorio nazionale per la costituzione di un Elenco di strutture d’accoglienza, autorizzate ed eventualmente accreditate in base alla normativa vigente, da utilizzare ai fini di tutela del minore e donne vittime di violenza in presenza o meno di una esplicita disposizione dell’Autorità Giudiziaria».

Vengono elencati gli obiettivi dell’accoglienza: «Gli obiettivi principali dell’inserimento in struttura, in una logica di integrazione dei servizi, sono: garantire al minore un contesto di protezione e di cura proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine; concretizzare un intervento a termine che, attraverso una progettazione individualizzata, garantisca il benessere psico-fisico del minore nel rispetto delle sue esigenze di carattere affettivo, intellettivo, relazionale e sociale assicurando il percorso di rielaborazione del proprio vissuto al fine di favorire il suo rientro in famiglia o in altro contesto familiare. Attivare procedure e strategie per il controllo gestionale, la protezione, il supporto psicologico, legale e l’aiuto per l’autonomia e sostegno alla genitorialità».

Le tipologie di strutture di interesse sono: comunità di pronta e transitoria accoglienza, comunità alloggio; casa alloggio, casa famiglia; comunità educativa a dimensione familiare, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne vittime di violenza; casa protetta per donne vittime di tratta e/o sfruttamento.

La scelta della struttura «verrà effettuata avvalendosi dell’Elenco. La struttura sarà individuata tra quelle immediatamente disponibili, di tipologia idonea, in relazione a fattori come l’età del minore e/o alla casistica di emergenza, ferma restando l’eventuale valutazione sulla priorità di maggiore o minore vicinanza dal luogo di residenza specificatamente motivato».

L’Ambito si riserva, in casi particolari, di ricorrere ad altre strutture non presenti nell’elenco.

La pubblicazione dell’avviso apre i termini per presentare la domanda di inserimento nell’Elenco, di natura aperta, da aggiornare periodicamente. Le istanze potranno essere presentate prioritariamente entro le ore 9.00 del 9 febbraio prossimo. Le ulteriori istanze che dovessero pervenire oltre tale termine «saranno valutate e inserite nell’elenco che verrà aggiornato ogni qualvolta dovessero pervenire nuove istanze».

I rapporti tra l’Ambito N13 che provvederà agli inserimenti e i gestori delle strutture iscritte nell’elenco sono disciplinati dalla convenzione quadro. Rup è il coordinatore dell’Ambito dott.ssa Irene Orsino.