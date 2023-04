“Sarà stabile!” L’impegno di Andrea Delmastro sul tribunale di Ischia

Gaetano Di Meglio | Si è svolta ieri la visita dell’Onorevole Sottosegretario alla giustizia Andra Delmastro Delle Vedove accompagnato dall’Onorevole Michele Schiano, presso il tribunale di Ischia. Una visita direttamente in terra isolana per evidenziare quel ponte necessario di collaborazione tra gli organi di governo e quelli territoriali affinché vi sia una veloce risoluzione delle problematiche legate alla stabilizzazione della sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli.

Dopo una breve passeggiata all’interno delle aule del Tribunale, dove continuavano a svolgersi normalmente i processi (sia civili sia penali in occasione dell’ultima udienza del giudice Ferrigno, ndr), il Sottosegretario si è mosso verso il Bar Calise accompagnato dal gotha dell’avvocatura isolana per un incontro pubblico a cui hanno preso parte, in particolare, gli uomini della destra ad Ischia. Da Giovan Battista Castagna, coordinatore di Forza Italia, a Peppe Silvitelli, candidato sindaco in pectore a Casamicciola, da Vitale Pitone, coordinatore della Lega a Luciano Venia, uomo simbolo di Fratelli d’Italia sulla nostra isola.

L’incontro, molto diretto e veloce, moderato dall’avvocato Maria Grazia Di Scala, consigliere comunale di Barano di Fratelli d’Italia ed ex consigliere regionale, è durato poco più di un’ora in un accogliente e rinnovata sala superiore del Bar Calise di Ischia.

«Vi è la ferma volontà di questo governo – ha detto il sottosegretario Delmastro – di rivedere complessivamente l’impianto della geografia giudiziaria, che ha flagellato l’Italia intera, facendo arretrare lo Stato laddove non deve arretrare, cioè la giustizia, spegnendo luci di legalità diffusa sul territorio, e se ciò è vero, esso è particolarmente vero per quanto riguarda le isole, Ischia in testa, ma anche Lipari e Porto Ferraio. A tal proposito cito il parere della Commissione Giustizia del Senato del 31 luglio 2012 che già prefigurava i disagi per le isole “vere”, cioè quelle isole abitate tutto l’anno sede di attività commerciali, con contenzioso civile e penale: “Per quanto concerne le Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio, è necessario – scriveva la Commissione – che non siano soppresse anche in considerazione dell’impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi le attività giudiziarie attraverso l’applicazione di magistrati”. In altre parole, non è possibile che isole che vivono di una loro vita che prescinde anche dal turismo, vengano private del servizio della giustizia. È denegata giustizia, perché priva i cittadini anche della volontaria giurisdizione di una serie di attività che impattano nella vita quotidiana dei cittadini. Quindi, per il combinato disposto di un governo che ritiene che la revisione della geografia giudiziaria abbia fallito, non assicurando neanche quel risparmio di costi che era stato preventivato. Peggio ancora se pensiamo all’obiettivo di fornire sentenze di “maggiore qualità”, cosa che non ho mai visto in nessun posto dove sono stati chiusi tribunali per accorparli ad altri. Inoltre, intorno a ogni sede giudiziaria vi è un indotto economico non trascurabile, così come sappiamo che intorno a ogni Sezione distaccata e ufficio del giudice di pace vive una borghesia che mantiene un proprio studio legale. Nel caso di Vigevano, si è visto che pian piano gli studi si trasferivano a Milano e di conseguenza anche chi abitava in quel paese poi si trasferiva nel capoluogo. Invece bisogna mantenere il tessuto sociale ed economico che gravita attorno al Tribunale. La tragedia di novembre tra i pochi risvolti positivi ci ha dato modo di decidere una proroga per la Sezione distaccata, ma non una semplice procrastinazione del problema, bensì con l’intenzione di concludere definitivamente nell’ambito del mandato governativo l’iter di revisione della geografia giudiziaria, consentendo a Ischia di continuare ad avere un proprio presidio di giustizia e legalità. In ciò siamo aiutati dalla revisione dell’articolo 119 della Costituzione, proposta dall’Ancim ma condivisa dalle forze di governo. Non vogliamo fare passerella, ma crediamo intimamente a questa necessità. Le peculiarità non sono solo quelle turistiche, ma quelle di isole che vivono e sono vissute al di là di tale attività. Sul problema dei funzionari, va riconosciuta la difficoltà di assegnare i funzionari: servono incentivi appositi. I concorsi devono essere nazionali, ma conoscendo in anticipo quali saranno le sedi di destinazione. Lavoreremo anche su questo, perché è un problema che investe a macchia di leopardo tutta l’Italia. Dobbiamo trovare un metodo di assegnazione che dia certezza a ogni sede di non rimanere senza funzionari. Dunque, l’attuale proroga è solo prodromica all’intenzione di stabilizzare la Sezione distaccata, evitando l’anticostituzionalità della chiusura» ha detto al Bar Calise il sottosegretario.

Uscendo dal Tribunale, inoltre, l’on. Delmastro ha risposto e chiarito la posizione del governo anche sul dossier che vede protagonisti i giudici onorari.

«Sono al mio posto da 5 mesi, e in tale periodo ho preso in carico i problemi lasciati dalla Cartabia che non vi aveva neanche assegnato un codice INPS per pagarvi, e adesso vi stiamo pagando. Certo, si tratta di un acconto, perché non possiamo pagare tutto perché “quelli bravi” (arriva la stoccata al governo Draghi, ndr) non vi avevano neanche qualificato giuridicamente, e l’INPS ci impediva di pagarvi perché non esistevano i codici.

Quindi abbiamo risolto il primo problema, quello dei pagamenti, e adesso abbiamo 12 punti siglati dal 95% delle associazioni rappresentative della magistratura onoraria, sui quali stiamo lavorando per addivenire ad una soluzione definitiva che vi stabilizzi nelle funzioni e vi conferisca un trattamento economico degno di questo mondo e non da precarizzati a vita e maltrattati economicamente come capitato in passato. Abbiamo già un impegno, lo concluderemo nel mandato; ricordo però ai magistrati onorari che siamo lì da 5 mesi e nel frattempo è scoppiata la guerra in Ucraina, che secondo me incide in una certa misura sull’economia italiana, anzi diciamo che ha flagellato l’Italia peggio della pandemia in termini economici. Ciononostante, la prima risposta, quella morale – cioè chi lavora in Italia deve essere pagato – l’abbiamo data: ricordo che mi ero impegnato a far emanare la circolare entro il 31 marzo, ed essa è uscita per quella data». Il sottosegretario ha anche dato assicurazioni a chi ha sollevato il problema della doppia partita stipendiale per chi svolge non solo il ruolo di magistrato onorario, ma anche di pubblici impiegati: «Per quanto riguarda gli acconti non esiste quel problema. Per quanto riguarda il resto, i magistrati avranno la possibilità di esercitare in via esclusiva con un trattamento economico, e in via non esclusiva con un altro trattamento economico, e avranno pure il codice INPS per essere pagati».