Sara Castigliola, tutte le “colpe” dei consulenti del pm. Il provvedimento del gip De Angelis che ha disposto nuove indagini

Il provvedimento del gip Giovanni De Angelis che ha respinto la richiesta di archiviazione del pm Capasso nei confronti dei sei medici del “Rizzoli” indagati di omicidio colposo per la morte di Sara Castigliola si fonda sulla consulenza tecnica di parte depositata e su cui gli avvocati Giuliano Di Meglio e Giuseppe Poli, difensori dei familiari della giovane, hanno basato l’atto di opposizione.

Nella premessa il gip ricostruisce i fatti, a partire dalle precedenti minacce di aborto, gli eventi del 30 ottobre 2021 quando, dopo il taglio cesareo e un successivo intervento in laparatomia, le condizioni di Sara andarono progressivamente aggravandosi a causa dell’emorragia e fino al decesso.

Recependo le critiche alla consulenza tecnica dei periti del pm espresse nell’opposizione. Non è stata per nulla condivisa la decisione della Procura che aveva concluso per l’archiviazione «in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna…».

Il giudice per le indagini preliminari passa quindi ad esaminare le risultanze della perizia di parte che evidenziano gli errori commessi dai consulenti della Procura: «In particolare, nella consulenza tecnica di parte – depositata il 17.04.2023 – si afferma che “la consulenza tecnica svolta non individua con chiarezza il rapporto giuridico esistente fra le “non condivisibili condotte assistenziali” ed il decesso della paziente, per cui i CCTTU ritengono che le erronee condotte abbiano pregiudicato significativamente la prognosi “quoad vitam” senza però essere “sicuramente decisive”. Una simile definizione è inadeguata al contesto medico-giuridico e non esclude (affatto il carattere penalmente rilevante sia in termini di colpa generica e sia di colpa specifica ed oggettiva per inosservanza dì leggi, regolamenti, ordini o discipline».

L’OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA

Nello specifico viene contestato: «E’ indubbio, infatti, che di fronte ad un qualsiasi altro paziente nelle medesime condizioni cliniche della Castigliola, in presenza di una gravidanza a rischio, di un’emorragia post-partum e con l’esecuzione di trattamenti identici a quelli espediti e per cui è causa penale (gravemente inappropriati, come precisato dallo stesso collegio peritale), si sarebbero susseguiti i medesimi eventi avversi e, laddove fosse stata fatta salva la vita di qualcuno, questo sarebbe stato solo per caso fortuito. Inoltre, non avrebbero dovuto i consulenti rispondere in che grado abbiano le “non condivisibili condotte assistenziali” concorso con lo shock emorragico, ed ancor più con la CID, a determinare l’exitus della paziente, bensì se l’applicazione delle pratiche raccomandate dalle Linee Guida avrebbe modificato il corso degli eventi e con quale probabilità avrebbe impedito la morte di Sara Castigliola nei modi e tempi in cui ebbe a verificarsi. Non è ammissibile, dunque, un ragionamento controfattuale tanto breve e lacunoso come quello abbozzato dal collegio, dalla cui risposta emerge tutto il danno prodotto dal non aver compreso la domanda posta, né tantomeno il contenuto dell’analisi specialistica ginecologica riportata all’interno dell’elaborato.

Si ribadisce che la sig.ra Sara Castigliola non fu correttamente trattata per la complicanza emorragica (post amnioressi??), per cui fu privata delle ottime probabilità di sopravvivenza garantite dal trattamento di un’emorragia, soltanto dopo essersi complicata da shock emorragico e CID. Al medesimo tempo, nessun’altra partoriente si sarebbe potuta salvare se curata con le stesse specifiche inadempienze (da leggersi, lo sì ripete, come omissione di regole sia di buona pratica che cautelari); onde per cui, escludere una responsabilità penale si tradurrebbe in conseguenze giuridicamente inaccettabili, ovvero, che presso l’Ospedale di Ischia non sia possibile salvare una partoriente con emorragia (sic!)».

LA SUCCESSIONE DEGLI EVENTI

Un “vizio” di base che ha fuorviato l’intera consulenza e conseguentemente le conclusioni a cui era giunto il pubblico ministero: «Precisata, dunque, la misura dell’inappropriatezza e lacunosità delle conclusioni medico-legali, neppure il ragionamento operato nella trattazione dell’elaborato risulta idoneo in quanto non ha giustamente apprezzato gli eventi per come gli stessi si verificarono in successione tra loro. Il consulente medico-legale, infatti, non individua ab initio il fatto epistatico del ciclo causale, ovvero la condizione clinica al momento dell’accesso alle cure che per prima non poté avvantaggiarsi dell’adeguato trattamento e da cui, a cascata, discesero le conseguenze ancor più gravi di shock e CID). Nel caso in esame, tale momento, che il medico-legale avrebbe dovuto individuare come origine del ragionamento controfattuale, l’emorragia non provveduta dell’opportuno trattamento, sia farmacologico che chirurgico. Per tali ragioni sono erronee le conclusioni del collegio poiché dedotte da un errato ragionamento che si concreta nell’affermazione, quando i consulenti affermano che: “occorre tuttavia evidenziare che l’emorragia post-partum, il conseguente shock emorragico e la CID che ebbe rapidamente a derivarne, configurano un quadro patologico gravato da non trascurabili tassi di mortalità…”. Ebbene, lo shock emorragico e la CID sono effettivamente caratterizzati da non trascurabili tassi di mortalità (anche se la morte era comunque contrastabile mediante tempestiva isterectomia); entrambe sono però, come anche sostenuto dagli stessi consulenti, conseguenza dell’emorragia che per prima non fu adeguatamente contrastata nella sua evoluzione letifera. Le probabilità di esito diverso (ossia favorevole) non avrebbero dovuto essere ipotizzate sulla base delle conseguenze nefaste che gli stessi curanti avevano lo specifico dovere dì impedire, bensì in quella condizione epistatica, ed ancora suscettibile di efficace trattamento, quale l’emorragia non ancora complicata. In altre parole, erroneo è, lo si ripete, il ragionamento controfattuale ab initio poiché i consulenti avrebbero dovuto porre come punto di partenza delle loro argomentazioni il mancato, efficace, trattamento dell’emorragia post-partum. Se l’emorragia fosse stata trattata con tempestività e correttezza tecnica con adeguato ripristino della volemia, terapia trasfusionale, esecuzione degli esami diagnostici e di monitoraggio (EGA seriali, gonfiaggio di Bakri-Balloon, sutura di B-Lynch e, se del caso, isterectomia le conseguenze sfavorevoli quad vitam in capo alla sig.ra Castigliola non si sarebbero certamente verificate».

CONCLUSIONI DIVERGENTI

Queste le conclusioni della consulenza di parte, determinante nell’indurre il gip De Angelis a rigettare la richiesta di archiviazione. E ne spiega i motivi, alla luce dei pareri contrastanti: «Ordunque, alla luce di quanto fin qui esposto, diviene doveroso premettere che il giudice, sebbene sia libero di valutare tutti gli atti processuali e, quindi, anche gli esiti di una consulenza tecnica, non può, tuttavia – perché peritus peritorum – disattendere una serie di concordi conclusioni provenienti da plurime fonti qualificate, sulla base della propria scienza personale, dal momento che, diversamente, significherebbe sminuire e porre nel nulla le competenze altrui frutto di anni di studi specialistici.

Il giudice, pertanto, nel momento in cui si trova innanzi ad un contrasto tra gli esperti e, dunque, a relazioni tecniche divergenti, non può disattenderle sulla base della propria scienza personale».

Il dott. De Angelis ha dunque disposto ulteriori indagini con espletamento di consulenza medico-legale, officiando esperti diversi, tesa a dirimere i contrasti che emergono raffrontando la relazione di consulenza tecnica depositata dal PM con quella presentata dalla PO».

GRAVIDANZA A RISCHIO

Il gip elenca anche i quesiti da formulare, a cui dovranno rispondere i nuovi periti. Soffermandosi anche sul fattore della gravidanza a rischio: «1. si accerti se, nel determinismo causale che ha condotto alla morte della Costagliola, siano ravvisabili profili di imprudenza, imperizia ovvero negligenza nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la p.o. nell’arco temporale tra l’arrivo in ospedale e il momento in cui la stessa veniva sottoposta a taglio cesareo, che portava alla nascita della bambina, tenendo conto della situazione patologica pregressa di cui era affetta la vittima: segnatamente, obesità, anemia e minacce pregresse di aborto. In particolare evidenziando, tenuto conto di tutta la documentazione sanitaria in atti, si accerti l’idoneità della struttura sanitaria (precisamente il presidio ospedaliero “A. Rizzoli” di Lacco Ameno) a poter far fronte ad un intervento cesareo, quale quello cui è stata sottoposta la vittima, affetta da una seria anemia, alla luce delle riserve di plasma di cui era dotato il citato nosocomio.

2. Si accerti, ancora, la adeguatezza dell’approccio terapeutico e chirurgico posto in essere dai sanitari che ebbero in cura la donna nella successiva evoluzione dell’operazione chirurgica, tenendo conto di tutte le circostanze che hanno condotto al secondo intervento chirurgico, fino al decesso della vittima. In particolare, si chiarisca se le complicanze che hanno condotto al successivo intervento chirurgico siano ascrivibili o meno ad errori diagnosticoterapeutici dei medici ovvero se fossero da costoro prevedibili ed evitabili nel rispetto delle linee guida in ambito ginecologico e delle buone pratiche clinico-assistenziali. In particolare, se l’intervento in laparoscopia, cui veniva sottoposta la Castigliola, sia stato l’approccio chirurgico più adeguato allo stato di salute della stessa, alla luce della obesità della donna e della progressiva e costante diminuzione della emoglobina in atto.

3. Si accerti se l’emorragia, manifestatasi a seguito del primo intervento chirurgico, sia stata trattata dai sanitari con tempestività e correttezza tecnica: in particolare, si chiarisca se il quantitativo di sangue somministrato per emotrasfusione alla p.o. fosse adeguato rispetto alla grave anemia della donna.

In ordine a tale ultimo profilo si evidenzia che la Castigliola era una paziente “con una gravidanza a rischio”, anemica e in sovrappeso, la quale aveva più volte subito delle minacce di aborto, che l’hanno condotta a plurimi accessi al pronto soccorso. Da qui, dunque, la necessità di accertare se, oltre alla adeguatezza terapeutica nel ripristino della volemia e nella terapia trasfusionale, l’emorragia post- partum fu gestita dai sanitari adeguatamente dal punto di vista dei trattamenti chirurgici. In caso di valutazione negativa, e quindi di accertata negligenza ed imperizia, occorrerà, ancora, verificare se le insorgenze negative, qualora fossero state correttamente e tempestivamente riscontrate, avrebbero potuto interrompere il decorso causale che ha portato alla morte della paziente».

Indagini che andranno compiute nel termine di cinque mesi, esaminando una seconda volta e minuziosamente l’operato dei sei medici del “Rizzoli” indagati: Francesco Rando, Domenico Loffredo, Mariantonia Galano, Silvia Galletti, Marcella Marino e Roberto Buonanno.