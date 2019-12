Sapna, primo round ai comuni. Annullato l’aumento retroattivo delle tariffe 2018

Gaetano Di Meglio | I comuni di Serrara Fontana, Barano d’Ischia e Ischia hanno vinto il primo round contro la SAPNA, la società della Città Metropolitana che gestisce i rifiuti e che, nei mesi scorsi, aveva notificato un aumento retroattivo della tariffa contestato dagli enti locali.

La Sezione Prima del TAR Campania composta dal Presidente dott. Salvatore Veneziano, dal dott. Gianluca Di Vita, Consigliere e Estensore e dal dott. Maurizio Santise ha avallato la tesi difensiva dell’avvocato Leonardo Mennella e “definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 14 del 23.1.2019 nella parte in cui è stato disposto l’incremento tariffario per l’esercizio 2018. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

IL “CASUS BELLI”

Con deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli del 23.1.2019 è stato approvato il piano delle attività 2018 presentato da S.A.P.Na. s.p.a., società a partecipazione pubblica costituita per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, con cui si è determinato il costo del servizio espletato per l’annualità 2018 per un totale di € 115.531.353,09 al lordo dell’Iva, con una proposta di tariffa definitiva per il 2018 di € 150,34 Iva inclusa a tonnellata destinata ad essere recepita nel contratto di servizio degli enti locali con efficacia dal 1.1.2018. La predetta tariffa si riferisce al costo relativo al segmento provinciale del ciclo dei rifiuti che ricomprende il conferimento, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati prodotti dai Comuni dell’area metropolitana, costituenti oggetto di conferimento presso gli impianti nella disponibilità diretta o indiretta di S.A.P.Na. s.p.a..

La reazione dei comuni

Avverso tale delibera insorgono gli enti locali in epigrafe che lamentano violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili. In sintesi, si dolgono che l’incremento della tariffa per i servizi di S.A.P.Na. s.p.a. per l’anno 2018 approvato con la delibera impugnata non potrebbe essere compensato con un incremento delle tariffe da applicare ai contribuenti poiché, nel frattempo è già stato approvato il bilancio di previsione ed è scaduto il termine ultimo per le modifiche delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

I tre comuni isolani “premettono infatti di aver provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 e, conseguentemente, a determinare la propria tariffa per i rifiuti da applicare ai contribuenti entro il termine del 31.3.2018 previsto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (come integrato, per l’anno 2018, dai Decreti del Ministro dell’Interno del 29.12.2017 e 9.2.2018) sulla scorta della tariffa pari ad € 129,51 a tonnellata per il costo del servizio per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati approvata con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 169 del 15.9.2017. Poiché l’incremento della tariffa, pur avendo efficacia dal 1.1.2018 è stato deliberato dopo la scadenza del predetto termine, gli enti locali lamentano che dovranno sopportare l’aumento e non potranno più provvedere all’adeguamento della Tari 2018 per far fronte ai maggiori oneri che ne derivano e che graveranno in definitiva sui bilanci comunali.

LA PRONUNCIA “NEL MERITO” DEL TAR

Nella causa in trattazione i Comuni di Serrara Fontana, Barano d’Ischia e Serrara Fontana ricorrono a tutela di una propria posizione giuridica soggettiva – e non dei singoli contribuenti – e dell’interesse ad evitare una esposizione debitoria conseguente ad un incremento della tariffa tardivamente applicata dalla Città Metropolitana che, come si è visto, non potrebbe essere scaricata sui ruoli emessi nei confronti dei contribuenti ma dovrebbe essere interamente assolta con risorse finanziarie comunali.

Passando al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati, alla luce del precedente di Sezione reso in fattispecie analoga n. 2169/2017 al quale può rinviarsi ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (“La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”).

L’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF … e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione…”.

L’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dalle disposizioni normative sopra richiamate emerge con chiara evidenza che, per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi – ivi inclusi quelli afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti (cfr. art. 11, comma 5 bis, del D.L. n. 195/2009) – deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo, del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000.

Peraltro, affinché il Comune possa provvedere alla concreta quantificazione degli importi dovuti dai contribuenti, deve necessariamente disporre delle voci di costo trasmesse dalle società provinciali istituite ai sensi del D.L. n. 195/2009 (come S.A.P.Na.) che, nelle more dell’avvio della gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni in forma associata mediante Ambiti Territoriali Ottimali, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate (cfr. art. 40, comma 3, della L. Reg. n. 14/2016), consistenti nel conferimento, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti non differenziati prodotti sul territorio comunale. Difatti, il costo dell’attività di conferimento svolta dalla società provinciale deve essere evidentemente incluso nella tariffa che ciascun ente provvede ad approvare per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad applicare a mezzo ruoli esattoriali ai residenti (l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 impone agli enti locali di assicurare “… la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. 13.1.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali”).

Sulla base degli oneri sopra descritti, i Comuni determinano poi gli importi dovuti dai contribuenti sui quali grava il costo relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la Tari ex L. n. 147/2013, art. 1, comma 639 e seguenti.

Il termine ultimo per la trasmissione di tali voci di costo coincide con quello concesso al Comune per apportare modifiche alle aliquote e alle tariffe e va pertanto individuato nella scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di previsione. In caso contrario, le modifiche potranno operare solo per l’annualità successiva; tanto assume rilievo anche in ragione della natura tributaria della tariffa per la raccolta dei rifiuti, con conseguente applicazione dei princìpi di cui all’art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) secondo cui “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Ebbene, riguardo all’anno 2018, la gravata delibera di approvazione della quota provinciale si appalesa illegittima siccome tardivamente trasmessa all’ente locale oltre il termine del 31 marzo 2018 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2018 (art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come integrato dai Decreti del Ministro dell’Interno del 29.12.2017 e 9.2.2018) con conseguente consumazione del potere dell’ente locale di trasferire l’incremento tariffario sui ruoli Tari dei contribuenti per la medesima annualità.

Viceversa, con riguardo al 2019 il gravame non può trovare accoglimento poiché rispetto a tale esercizio finanziario la delibera della Città Metropolitana è stata tempestivamente adottata e trasmessa agli enti locali entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (31.3.2019; art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; Decreto del Ministro dell’Interno del 25.1.2019). Per l’effetto, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’incremento tariffario della quota provinciale per il 2018. La peculiare natura delle questioni esaminate ed il rilievo pubblicistico delle parti coinvolte giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.