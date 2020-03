Sapna, la figuraccia dei sindaci. Che sconfitta: sbagliato l’«abc»

Ugo De Rosa | E’ andata male ai Comuni di Ischia, Barano e Serrara Fontana nella guerra contro De Magistris e la Sapna, la società della ex Provincia che gestisce i rifiuti, per l’aumento retroattivo delle tariffe 2019. Il Tar Campania ha infatti dichiarato irricevibile il ricorso perché presentato troppo tardi rispetto ai termini dettati dalla legge. Una batosta per i sindaci Enzo Ferrandino, Dionigi Gaudioso e Rosario Caruso, che erano difesi dall’avv. Leonardo Mennella.

In precedenza lo stesso Tribunale amministrativo regionale aveva invece accolto il ricorso contro le tariffe retroattive per il 2018. Ma stavolta, come detto, c’è stata una erronea interpretazione dei termini. I giudici della I sezione non sono entrati infatti nel merito della questione, ovvero che la retroattività dell’incremento tariffario trovava spiazzati i Comuni che già avevano approvato, alla data della delibera metropolitana, i documenti di bilancio. Senza ovviamente prevedere l’incremento del costo di gestione del ciclo dei rifiuti conseguente alla decisione di De Magistris.

Cosa chiedevano i Comuni è notorio ma viene riportato in sentenza: l’annullamento «della deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 263 del 30.10.2019 pubblicata dal 30.10.2019 al 14.11.2019, avente ad oggetto “S.A.P. NA. S.p.A. – Approvazione del Piano delle Attività 2019 (Relazione e Allegati – Relazione integrativa – Prospetto proposta tariffa anno 2019)” con cui è stato approvato il Piano delle Attività 2019 sulla base del quale i maggiori costi del servizio espletato dalla società S.A.P. NA., con rideterminazione della tariffa per un importo di euro 169,96 a tonnellata; del Piano delle Attività 2019, della relazione, degli allegati, della Relazione Integrativa e del Prospetto proposta tariffa anno 2019 allegati alla proposta di delibera approvata dal Sindaco Metropolitano; della nota della S.A.P. NA. prot. n. 12190 del 6.11.2019, con la quale è stata effettuata la trasmissione della deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 263 del 30.10.2019 ai Comuni; del contratto (schema) di servizio con la SAP NA S.p.A. per l’anno 2019 relativo all’aggiornamento e rideterminazione con efficacia retroattiva dal 1.1.2019 della tariffa del servizio di smaltimento rifiuti in variazione al precedente contratto per il 2019 allegato alla delibera del Sindaco Metropolitano n. 14 del 2019».

Sia la Città Metropolitana di Napoli che la Sapna si sono costituite in giudizio e la loro tesi alla fine è stata confermata.

QUESTIONE DI DATE

Il nodo della questione sta nella data del ricorso, «inviato per la notifica con modalità tradizionali il 13.1.2020 e depositato il 5.2.2020», come riportato in sentenza.

Mentre i motivi, legittimi ma passati in secondo piano, vengono così sintetizzati dal Tar: «Le amministrazioni istanti lamentano violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili e, in sintesi, si dolgono che l’incremento della tariffa per i servizi di S.A.P.Na. s.p.a. per l’anno 2019 approvato con la delibera impugnata non potrebbe essere compensato con un incremento delle tariffe da applicare ai contribuenti poiché, nel frattempo, è già stato approvato il bilancio di previsione (per il quale il D.M. 25.1.2019 fissa il termine del 31.3.2019) ed è scaduto il termine ultimo per le modifiche delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali», così come previsto dalla normativa vigente.

E a sostegno delle loro ragioni, richiamavano la precedente pronuncia del Tar del dicembre 2019 che bocciava la delibera riferita al 2018.

Sta di fatto che la Città Metropolitana e la Sapna hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, «in quanto tardivamente proposto in data 13.1.2020, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di comunicazione a mezzo p.e.c. (6.11.2019) della gravata deliberazione n. 263/2019 – corredata dal contratto di servizio per il 2019 – agli enti locali ricorrenti, come peraltro ammesso dai medesimi Comuni istanti….».

A questa eccezione i tre Comuni hanno cercato di replicare sostenendo «la tempestiva proposizione del gravame dovendosi aver riguardo, secondo la prospettazione attorea, alla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione impugnata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, effettuata nel caso di specie dal 30.10.2019 al 14.11.2019 con la conseguenza che, rispetto a tale dies a quo, il gravame dovrebbe ritenersi tempestivamente notificato entro il prescritto termine decadenziale».

Insomma un cavillo, una questione di date e di interpretazione: valeva quella della comunicazione o quella della pubblicazione? Un dettaglio di non poco conto, che ha fregato Enzo, Dionigi e Rosario.

COMUNICAZIONE DEL 6 NOVEMBRE

Il Tar infatti ha condiviso l’eccezione di Città Metropolitana e Sapna. Evidenziando che riguardo ai provvedimenti per i quali sia prevista la pubblicazione all’Albo Pretorio «è consolidato l’indirizzo pretorio secondo cui il termine di impugnazione decorre, per i soggetti direttamente contemplati dall’atto ovvero per quelli da ritenersi comunque destinatari dello stesso anche se non contemplati, dalla comunicazione o notifica individuale». Mentre solo per i terzi dalla data di pubblicazione.

Poiché la delibera impugnata, pur non elencandoli nominativamente, individua quali destinatari delle disposizioni i 92 Comuni del territorio provinciale, tra cui anche Ischia, Barano e Serrara Fontana. Con l’obbligo di comunicare il nuovo costo di gestione. Adempimento al quale ha provveduto la Sapna «con nota del 6.11.2019 trasmessa in pari data ai Comuni di Ischia, Comune di Barano D’Ischia, Comune di Serrara Fontana, odierni ricorrenti, circostanza documentata dalle parti resistenti e non contestata dalle amministrazioni ricorrenti».

E dunque «con tale comunicazione diretta si è concretizzata quindi la piena cognizione del provvedimento da parte degli enti destinatari i quali, pertanto, non avrebbero potuto confidare nel termine successivo decorrente dalla pubblicazione della delibera all’Albo Pretorio…».

Aggiungendo anche che «detta conclusione è peraltro coerente con l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa, rispetto alla quale è consustanziale la previsione del termine decadenziale per proporre ricorso, e altresì di tutela del diritto di difesa del destinatario degli atti amministrativi il quale, mediante la comunicazione diretta, acquista consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività».

Concludendo: «Pertanto, il termine per proporre impugnazione decorre dal 6.11.2019 con la conseguenza che il ricorso in esame, inviato per la notifica il 13.1.2020, va dichiarato irricevibile siccome tardivamente proposto oltre il termine…».

Ergo, i tre sindaci si sono mossi con colpevole ritardo. E quanto alla richiesta di rimessione in termini, i giudici amministrativi ne bocciano i presupposti, in quanto «non si ravvisano “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” e neppure risultano documentati “gravi impedimenti di fatto” che abbiano impedito la tempestiva proposizione del ricorso».

Le tariffe retroattive 2019 dunque restano in vigore. Unica magra consolazione, la compensazione delle spese processuali per «la definizione in rito del giudizio».