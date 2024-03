Sanzionare certi zozzoni fa perdere voti |#4WD

Lunedì sera, rincasando a piedi con Catrin, Oliver e Moka dal Ristorante “Zio Peppe”, dove avevamo piacevolmente festeggiato il compleanno del brillante zio Salvatore “Sceriffo”, ho fotografato lungo Via Leonardo Mazzella il deposito di rifiuti d’ogni genere (non solo l’umido di giornata, quindi, ma anche indifferenziata, plastica, vetro e le immancabili suppellettili) che già dalle 21.30 facevano bella mostra nella zona. E come sempre faccio con argomenti di pubblico interesse, ho postato le foto su Facebook, evidenziando il rapporto direttamente proporzionale tra l’incapacità dell’amministrazione di Enzo Ferrandino di affrontare seriamente il problema e l’inciviltà di così tanti concittadini conferenti (taluni neppure contribuenti) che ne hanno favorito l’elezione con il proprio consenso.

Sì, cari amici Lettori! Perché se da una parte è impensabile vivere in una comunità così incivile nelle piccole come nelle grandi cose che la riguardano, dall’altra è inaccettabile che un’amministrazione comunale che si rispetti, anziché fregarsene di mettersi contro il popolino votante, non intenda rivolgere un segnale di autorità ed autorevolezza verso un fenomeno tanto primordiale quanto impunito. Basterebbe volerlo!

E in giro per l’Italia a cui, fino a prova contraria, ancora apparteniamo, credetemi, c’è qualcuno che ci è riuscito e la sta avendo vinta!

Sulle note di “The lion sleeps tonight”, il distretto di Polizia Locale della Bassa Bergamasca e, nella fattispecie, l’Amministrazione Comunale di Romano di Lombardia (BG), hanno prodotto un video divenuto virale che pur con la giusta dose di ironia (“Hai dimenticato qualcosa per strada? La Polizia Locale la ritrova e te la porta a casa!”), ha informato la cittadinanza di aver identificato l’autore dell’abbandono in campagna di un intero divano vecchio, organizzandosi con l’ufficio tecnico comunale e con l’azienda incaricata del servizio rifiuti di caricarlo su un camion e andarlo a ribaltare nel giardino di casa dell’incredulo quarantatreenne autore del gesto, comminandogli anche un bel multone da diecimila euro.

Sembra, infatti, che il Sindaco piddino (qui la maiuscola, sebbene difficile da digerire, è un dovere) Sebastian Nicoli abbia ingaggiato da tempo una vera e propria battaglia contro l’abbandono illecito dei rifiuti e, a quanto pare, stia riuscendo a vincerla egregiamente a suon di bastone (multe pazzesche) e carota (servizio ineccepibile).

Giusto per la cronaca: Romano di Lombardia ha, secondo l’ultimo censimento, 20.600 abitanti, appena mille in più del Comune di Ischia. Intelligenti pauca!