Santiago, il re del gol: meglio di Mbappé e Kane. L’argentino domina le classifiche europee dei bomber

Come Haaland, meglio di Mbappé e Kane: semplicemente, Santiago De Sagastizabal. Basterebbero i gol e le prestazioni per incoronarlo re del campionato di Eccellenza, ma le statistiche vanno lette e i numeri meritano di essere celebrati.

Il ventottenne argentino segna, fa sognare i tifosi ed esalta il suo Real Forio: il capocannoniere del girone è oggi, dati alla mano, uno dei migliori bomber d’Europa. Nulla da invidiare ai più grandi: in Italia nessuno ha fatto meglio e, nel continente, considerando le leghe professionistiche dei cinque maggiori campionati fino alla terza serie, solo il centravanti del Manchester City può vantare lo stesso, impressionante, rendimento in zona gol — 14 reti.

Una stagione entusiasmante per l’attaccante biancoverde, autentico trascinatore del club del presidente Amato. La formazione guidata da mister Sanchez è in vetta alla classifica con cinque lunghezze di vantaggio sulla seconda e un ruolino di marcia da record: dodici partite, zero sconfitte, un’identità di gioco chiara e una solidità che ha nell’argentino il suo punto di riferimento tecnico e carismatico. Il Real Forio vola e lo fa sulle ali dei gol di Santiago.

Santiago goleador europeo

Nell’élite dei migliori attaccanti d’Europa, il nome di Santiago comincia a risuonare con forza. E poco importa se la stagione è all’inizio o se il numero di partite giocate nei vari campionati non è lineare: l’attaccante del Real Forio si è preso lo scettro di bomber europeo con una naturalezza disarmante. Quattordici le reti messe a segno sin qui, un ritmo travolgente che lo ha visto essere agganciato soltanto domenica dal gigante norvegese Haaland, autore del momentaneo vantaggio nel 3-0 del City sul Liverpool.

Ma, rispetto al fuoriclasse dei Citizens, il centravanti argentino vanta un primato non trascurabile: una tripletta decisiva, arrivata in uno dei momenti più delicati del campionato, a testimonianza della sua capacità di essere letale nei momenti che contano. In un panorama europeo in cui i grandi cannonieri sembrano faticare, Santiago brilla: Mbappé, diamante del Real Madrid, e Kane, stella del Bayern Monaco, sono a quota 13; alle loro spalle Panichelli, rivelazione dello Strasburgo, si è fermato a 9.

In Serie A, invece, i gol scarseggiano: a guidare la classifica marcatori ci sono Calhanoglu e Orsolini, un centrocampista e un esterno offensivo. Numeri che fanno capire quanto il rendimento dell’argentino sia fuori scala. Mentre altrove le punte faticano, a Forio c’è un numero nove che segna come i top player europei e che si gode, con merito, il suo momento d’oro.

In Italia comanda l’argentino

Dal massimo campionato fino ai dilettanti, nessuno in Italia segna quanto Santiago De Sagastizabal. La Serie A vive un’annata di magra per i bomber di ruolo; in Serie B la corsa al titolo dei cannonieri è ferma, con Gliozzi bloccato a 7 reti. In Serie C l’unico a reggere il passo — si fa per dire — è Chiricò del Casarano, autore di 9 gol nel Girone C, mentre in Serie D solo Lorusso del Trastevere è riuscito a toccare la doppia cifra.

Se allarghiamo lo sguardo ai campionati di Eccellenza, l’argentino svetta anche lì: il più vicino è Napoletano del Matese, a quota 12, seguito dal gruppo a 10 reti, tra cui Ripa della Battipagliese, Dal Casón della Santegidiese di Buonocore ed il sempre costante Barbero dell’Atletico Racale. Ma nessuno, in nessuna categoria, mostra la stessa continuità realizzativa e la stessa capacità di incidere sulle sorti della propria squadra come il centravanti del Real Forio. Santiago è, oggi, il simbolo dell’eccellenza italiana del gol.

L’importanza nel gruppo biancoverde

Finalizzatore, uomo manovra e giocatore totale: Santiago è molto più di un semplice centravanti per il Real Forio. È la mente e il motore offensivo di una squadra che ha costruito il proprio successo attorno alla sua presenza. Fisico imponente, ma piedi delicati; istinto da rapace d’area, ma visione di gioco da regista offensivo.

L’argentino sa leggere le situazioni come pochi, svaria sul fronte d’attacco, dialoga con i compagni e apre spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. La sua capacità di attaccare la profondità e, al tempo stesso, di giocare spalle alla porta lo rendono un pericolo costante per qualsiasi difesa. Merito anche del lavoro silenzioso e lungimirante del duo dirigenziale Manna–Pisani, che in estate ha anticipato la concorrenza assicurandosi un calciatore di categoria superiore.

Un colpo costruito con pazienza e intuito, figlio di una programmazione oculata e di una visione chiara: puntare su un profilo tecnico e umano capace di elevare il livello complessivo della squadra. L’argentino ha ripagato la fiducia con i gol e con l’esempio quotidiano, diventando un punto di riferimento anche nello spogliatoio. Oggi il Real Forio vola grazie a lui, ma dietro la sua esplosione c’è una società che ha creduto nel progetto e una piazza che lo ha accolto come un idolo. Santiago è la dimostrazione che il talento, quando trova la giusta casa, può riscrivere la storia anche partendo da un’isola.