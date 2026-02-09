Santiago firmala fuga del Real Forio. Blitz a Bacoli e primato blindato a +5

Il colpo di testa, il pallone che supera la linea e gonfia la rete, poi l’esultanza liberatoria sotto il settore ospiti. È ancora Santiago a prendersi la scena e a firmare il gol che lancia il Real Forio verso la fuga in classifica. La capolista sfrutta un episodio, firmato come spesso accade dal bomber argentino, batte di misura la Sibilla Bacoli, espugna lo stadio Chiovato e conquista tre punti pesantissimi nella corsa al titolo.

La squadra di Carlo Sanchez capitalizza al meglio il pareggio maturato nell’anticipo tra Boys Caivanese e Gladiator, blinda la vetta e allunga a +5 sulla prima inseguitrice quando mancano nove giornate al termine del campionato. Per i biancoverdi arriva la ventesima vittoria stagionale, accompagnata dal venticinquesimo risultato utile consecutivo: numeri che certificano un dominio costruito settimana dopo settimana e confermato anche in una trasferta tutt’altro che semplice. Sanchez cambia poco rispetto all’undici tipo e si affida a Serrano dal primo minuto al posto di Yeboah per completare il tridente con Santiago e Castagna.

In mezzo al campo spazio a Di Meglio e Di Lorenzo, con Tarascio in cabina di regia. In difesa tornano centrali Velotti e Mattera davanti a Santaniello, mentre sugli esterni agiscono Florio e Iaccarino. L’avvio è equilibrato, con il Real Forio che prova a prendere in mano il possesso senza riuscire subito a trovare varchi. Al 4’ Di Meglio riceve tra le linee, controlla e calcia dai venticinque metri: la conclusione termina sul fondo di poco, primo squillo del match. La Sibilla risponde con attenzione e intensità, rendendo difficile la costruzione degli ospiti.

All’8’ Castagna protesta per un contatto in area, l’arbitro lascia correre. La gara resta bloccata, giocata a ritmi non altissimi e con grande attenzione tattica da entrambe le parti. Al 20’ il Real Forio costruisce una buona opportunità: Santiago viene incontro, riceve dalle retrovie e appoggia per Di Lorenzo che si inserisce centralmente, senza però riuscire a concludere l’azione. Due minuti più tardi lo stesso Di Lorenzo tenta la soluzione su calcio di punizione, spedendo alto.

La pressione cresce e al 24’ arriva un’altra occasione limpida: Velotti disegna un lancio preciso, Santiago fa da sponda e Di Meglio, da due passi e in precario equilibrio, manda sul fondo. Il vantaggio è nell’aria e si concretizza al 27’. Punizione laterale di Di Lorenzo, Santiago prende il tempo ai difensori, svetta più in alto di tutti e di testa insacca lo 0-1 che rompe l’equilibrio. È l’ennesima firma del capocannoniere del girone, sempre decisivo nei momenti chiave della stagione. Il Real Forio prova a sfruttare l’inerzia favorevole e al 29’ Mattera calcia alto su punizione.

Al 33’ ancora Santiago va vicino al raddoppio, colpendo di testa in torsione sugli sviluppi di un corner: pallone sul fondo. La Sibilla prova a reagire nel finale di tempo e al 40’ crea un brivido con un cross dalla destra che Di Martino non riesce a controllare a pochi passi da Santaniello, bravo a bloccare. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un mancino al volo di Santiago, respinto in corner da Maiellaro.

La ripresa si apre con una conclusione imprecisa di De Filippis, poi il Real Forio abbassa i ritmi e gestisce il vantaggio con ordine, limitando al minimo i rischi. Al 57’ Velotti recupera palla a metà campo e serve Santiago, che punta l’uomo e appoggia per Serrano: il tiro dal limite termina a lato. Al 61’ il bomber biancoverde ci riprova di testa su palla inattiva, trovando la risposta del portiere.

La Sibilla prova a restare in partita e al 67’ va a un passo dal pareggio: Giamminelli calcia, Florio devia rischiando di beffare Santaniello, con il pallone che sfila di poco a lato. È il momento più delicato per gli ospiti, che però non perdono compattezza.

Al 69’ Panaro gira di testa senza inquadrare lo specchio. Nel finale il Real Forio ha diverse occasioni per chiudere i conti. Al 74’ Serrano scappa sulla destra e serve Santiago per il raddoppio, neutralizzato da Maiellaro; sul prosieguo dell’azione Castagna trova ancora l’estremo difensore avversario a negargli la gioia del gol. Al 77’ Santiago scatta sul filo del fuorigioco e va a contatto con il portiere in uscita, con l’arbitro che fischia fallo in attacco.

All’82’ il neo entrato Yeboah colpisce una clamorosa traversa con un pallonetto da fuori area. In pieno recupero arriva l’ultima, incredibile chance: al 95’ Yeboah si ritrova a porta vuota dopo uno svarione difensivo, calciando però incredibilmente fuori proprio sul gong.

Un errore che non macchia una prestazione solida e matura, culminata con l’ennesimo successo esterno. Il Real Forio passa anche a Bacoli, allunga in classifica e manda un segnale forte al campionato: la vetta è sempre più salda e la corsa al titolo passa inevitabilmente dai biancoverdi.