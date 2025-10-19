domenica, Ottobre 19, 2025
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

Santiago decide il match: il Real Forio batte la Sibilla e vola da solo in testa

Il Real Forio doma la Sibilla e si prende la vetta solitaria del Girone A di Eccellenza Campania. Prestazione di forza e maturità dei biancoverdi al “Calise”: un gol nel primo tempo basta per piegare la resistenza dei flegrei. Maiellaro evita un passivo più pesante, Santaniello salva il risultato parando un rigore nel finale.

di Redazione Web
Il Real Forio non si ferma più. Davanti al pubblico del “Calise”, la squadra di Carlo Sanchez batte la Sibilla Bacoli per 1-0 e conquista la vetta solitaria del Girone A di Eccellenza, salendo a quota 20 punti. Una vittoria costruita con gioco, carattere e una supremazia tecnica che non ha quasi mai concesso spazi agli ospiti, salvati più volte dal loro portiere Maiellaro, autentico protagonista in negativo per i foriani ma positivo per i suoi.

L’avvio è un assedio. Dopo appena due minuti Florio serve Simone Di Meglio in area, ma la conclusione è debole. Il Forio insiste, con Di Lorenzo e Florio a macinare gioco sulla destra e Santiago e Yeboah sempre pronti a pungere. Al 22’, la pressione si trasforma in vantaggio: azione corale sulla fascia, Serrano conclude, Maiellaro respinge e Santiago, come un rapace, insacca il pallone dell’1-0.

La partita resta saldamente nelle mani dei biancoverdi, che vanno più volte vicini al raddoppio: Yeboah fa impazzire la difesa ospite con le sue accelerazioni, Serrano e Florio seminano cross e palloni tagliati, ma manca la zampata finale. Nella ripresa il copione non cambia: il Forio domina, Arrulo di testa chiama ancora Maiellaro a un miracolo, e poco dopo Yeboah si esibisce in una serpentina da applausi con tiro respinto.

L’unico vero brivido arriva al 36’ della ripresa, quando Tarascio commette fallo in area e l’arbitro concede un rigore alla Sibilla. Dal dischetto Guillari si fa ipnotizzare da Santaniello, che respinge e salva il risultato. Nel finale Pelliccia manca il raddoppio in contropiede e Arcamone, su punizione al 48’, trova ancora la risposta di un insuperabile Maiellaro.

Triplice fischio e festa grande al Calise. Il Real Forio è capolista in solitaria, imbattuto e sempre più consapevole dei propri mezzi. Una squadra che diverte, crea, soffre il giusto e, soprattutto, vince. E lo fa con la solidità di chi sembra aver trovato la propria identità.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

