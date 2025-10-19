Santiago decide il match: il Real Forio batte la Sibilla e vola da solo in testa

Il Real Forio non si ferma più. Davanti al pubblico del “Calise”, la squadra di Carlo Sanchez batte la Sibilla Bacoli per 1-0 e conquista la vetta solitaria del Girone A di Eccellenza, salendo a quota 20 punti. Una vittoria costruita con gioco, carattere e una supremazia tecnica che non ha quasi mai concesso spazi agli ospiti, salvati più volte dal loro portiere Maiellaro, autentico protagonista in negativo per i foriani ma positivo per i suoi.

L’avvio è un assedio. Dopo appena due minuti Florio serve Simone Di Meglio in area, ma la conclusione è debole. Il Forio insiste, con Di Lorenzo e Florio a macinare gioco sulla destra e Santiago e Yeboah sempre pronti a pungere. Al 22’, la pressione si trasforma in vantaggio: azione corale sulla fascia, Serrano conclude, Maiellaro respinge e Santiago, come un rapace, insacca il pallone dell’1-0.

La partita resta saldamente nelle mani dei biancoverdi, che vanno più volte vicini al raddoppio: Yeboah fa impazzire la difesa ospite con le sue accelerazioni, Serrano e Florio seminano cross e palloni tagliati, ma manca la zampata finale. Nella ripresa il copione non cambia: il Forio domina, Arrulo di testa chiama ancora Maiellaro a un miracolo, e poco dopo Yeboah si esibisce in una serpentina da applausi con tiro respinto.

L’unico vero brivido arriva al 36’ della ripresa, quando Tarascio commette fallo in area e l’arbitro concede un rigore alla Sibilla. Dal dischetto Guillari si fa ipnotizzare da Santaniello, che respinge e salva il risultato. Nel finale Pelliccia manca il raddoppio in contropiede e Arcamone, su punizione al 48’, trova ancora la risposta di un insuperabile Maiellaro.

Triplice fischio e festa grande al Calise. Il Real Forio è capolista in solitaria, imbattuto e sempre più consapevole dei propri mezzi. Una squadra che diverte, crea, soffre il giusto e, soprattutto, vince. E lo fa con la solidità di chi sembra aver trovato la propria identità.