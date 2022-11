1a Categoria. Sant’Arpino più forte, il Lacco Ameno “perde” il primo posto

Ritornare a vincere questo è l’obiettivo del Lacco Ameno, ospite del Sant’Arpino nell’ottava giornata del girone E di Prima Categoria. I rossoneri, reduci dal ko per mano della Fortitudo Campi Flegrei, dividono la vetta della classifica con il Maued San Pietro.

In casa Lacco Ameno sono assenti Christian Iacono, Francesco Iacono, Diego Boria e Christian Muscariello. La prima frazione di gioco vede i locali padroni del gioco, soprattutto della zona mediana, e in vantaggio di un gol grazie alla marcatura di Minichino. Nel secondo tempo, il Lacco Ameno decide di schierarsi a tre a centrocampo per far fronte alle difficoltà della prima frazione. Salvatore Riccio, in due circostanze, ha la chance per riequilibrare la sfida, ma l’estremo difensore avversario è attento ed evita guai.

Il Sant’Arpino è freddo e, approfittando di un errore in uscita del portiere del Lacco Ameno, raddoppia con Del Prete. A otto minuti dal novantesimo, i ragazzi di De Siano rientrano in partita con l’inzuccata di Salvatore Riccio. Nel finale il Lacco Ameno si proietta nell’area di rigore del Sant’Arpino, ma senza creare grandi pericoli. Si chiude con una sconfitta, dunque, la trasferta a Cardito del Lacco Ameno, ora secondo in classifica a -1 dalla Fortitudo Campi Flegrei.