Sant’Antonio, pienzece Tu! | #4WD

Lunedì scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU 2020. Antonella Barile, mia amica sia nella vita che su Facebook, lo aveva scritto con estremo rammarico pochi giorni fa, mettendo in evidenza quanto, ancora una volta, gli aiuti concreti da parte del “pubblico” per far fronte ai danni dell’emergenza Covid siano sempre e solo fermi alle chiacchiere per chi ha gli occhi aperti e una pia illusione per i fanatici di questo o quel presidente.

Tuttavia, cari amici, oggi è la festa di Sant’Antonio, un eccellente dottore evangelico, santo dai rari miracoli e, per chi ci crede, “intermediario” di lusso per impetrare al Buon Dio le grazie più difficilmente attuabili.

Bene! La prima grazia che, da fedele, chiedo a Sant’Antonio, invocando il membra resque perditas del Suo responsorio (ritrovamento della salute e delle cose perdute), è che il problema di cui questo giornale ha parlato ieri in merito alla “quarantena” dell’ottimo Padre Maurizio, nuovo superiore del Suo Convento alla Mandra, possa finalmente risolversi con una buona notizia che tranquillizzi tutti e scongiuri una buona volta il pericolo per il diretto interessato e per i tanti che hanno avuto a che fare con lui. La seconda, sempre in nome dello stesso passaggio, è che proprio a proposito di “cose perdute”, ognuno di noi possa ritrovare quel che ha smarrito, in questo periodo come anche prima: la tranquillità personale, la serenità economica e lavorativa, la pace familiare, la riconciliazione col fratello da cui si è allontanato e, come ha lasciato scritto la nostra cara Zia Lidia scomparsa due giorni fa, la capacità di perdonare, perché farlo sempre “è la più grande ricchezza della vita”.

E visto che ci troviamo, per certi amministratori pubblici (nazionali o locali che siano), non sarebbe male che Sant’Antonio li aiutasse a ritrovare la strada maestra dell’interesse di tutti e, soprattutto, la capacità di riuscire finalmente ad amministrare secondo coscienza e non con la patta dei pantaloni.

Chiedo forse troppo?