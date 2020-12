Sant’Antonio al posto suo. Deo gratias | #4WD

Due foto sul mio WhatsApp, ieri pomeriggio, mostravano la statua di Sant’Antonio tornata al suo posto in chiesa ad Ischia (pur con una improbabile composizione floreale al posto di Gesù sul Vangelo) e una sobria ma affascinante ed appropriata rappresentazione della Natività ai piedi dell’altare maggiore.

Chi mi conosce sa bene che non mi sono mai tirato indietro sia nel puntare il dito contro qualcuno o qualcosa che ritenevo fuori luogo sia, altrettanto, nel lodare chi o cosa lo meritasse. Questo maledetto, inguaribile modus vivendi frammisto di coerenza e senso di libertà, oggi mi consente di dire “BRAVO!” a Padre Maurizio, allo stesso modo in cui ho ritenuto di doverlo bacchettare appena domenica scorsa.

Proprio domenica alla messa delle 11.00, il Guardiano del Convento aveva richiamato nel corso della sua omelia -pur senza fare nomi- il nostro colloquio del giorno prima, cercando di “tranquillizzare” i fedeli sul fatto che, dopo l’Avvento, la statua di Sant’Antonio sarebbe tornata al suo posto, anche perché sarebbe stato liturgicamente anacronistico rappresentare Gesù Bambino prima di Natale.

Non mi soffermo su quest’ultimo concetto, che ritengo del tutto superfluo rispetto alla celebrazione del Natale in chiesa e anche nel merito del problema che io ho sollevato. Ma così come da sedici mesi a questa parte, mai ho inteso entrare –mo ‘nce vo– nella “scazzetta del prete” (in questo caso, il cappuccio del frate) esprimendo giudizi pubblici sulle sue scelte di discontinuità e diversità ad ogni costo (in particolare nella considerazione degli onori al Santo di Padova), oggi do atto a Padre Maurizio di essersi comportato da uomo, prima che da guida di una comunità religiosa, dimostrando di saper mettere da parte ogni forma di orgoglio e ritornare su quei suoi passi che, in un modo o nell’altro, stavano creando disagio a molti di noi, mettendoli lui stesso in discussione.

Tutto è bene quel che finisce bene. Evviva Sant’Antonio!