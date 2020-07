Sant’Anna (in miniatura), l’edizione speciale per questo 2020 – VIDEO

Non poteva non esserci una baia con Barche Allegoriche, non potevano non esserci giornate di lavoro tra progettazioni, costruzioni e pitturazioni…. Non poteva non esserci una edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna anche in questo particolare anno caratterizzato da tante restrizioni dovute ai contagi da Covid-19.

E così, da una idea di alcuni “Amici di Sant’Anna” è nata “Sant’Anna in miniatura”, con il supporto di “Officina Sant’Anna” e di tante collaborazioni. Una baia in miniatura, con un pontile gremito di barchette e di persone, di immancabili meloni da gustare e file di luci, nonché della simulazione dell’incendio del Castello. Al centro le miniature di alcune Barche Allegoriche del passato e nuove.

Tutto realizzato con pazienza e amore dai Maestri della Festa che, durante l’intero anno, sono sempre attivi per la Festa a mare agli scogli di Sant’Anna, con incontri e laboratori che, ben presto, riapriranno.

Sant’Anna in miniatura è l’edizione che non poteva mancare, per rispettare la nostra tradizione ischitana più grande: la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna e la creatività che da sempre ci contraddistingue. Come l’amore incondizionato per la nostra isola e la nostra storia.

Buona Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2020, con l’augurio di rivederci presso la Baia di Cartaromana, tutti, nel 2021.

Testi e coordinamento progetto: Maria Funiciello – Video realizzato da Davide Pilato

Buona visione.