Sant’Anna della discordia. Non oggi | #4WD

Quando si parla della Festa di Sant’Anna, ogni decisione è un evento nell’evento. Il rinvio dell’attesa manifestazione, prevista inizialmente per il 26 luglio, è stato annunciato con la consueta chiarezza: le previsioni meteo non promettono nulla di buono, e la Guardia Costiera – com’è giusto che sia – ha la parola finale su ogni questione che riguardi la sicurezza in mare e a terra. Nessuno contesta questo principio: onde e vento non si discutono e la prudenza non è mai troppa quando si devono gestire migliaia di persone, fuochi d’artificio, barche allegoriche e un intero borgo che per una notte diventa teatro a cielo aperto.

Eppure, se il meteo ha imposto il rinvio, in molti, dietro le quinte, hanno tirato un sospiro di sollievo. Un rinvio che, in fin dei conti, arriva come una provvidenziale ancora di salvezza, soprattutto per gli organizzatori del Comune (mai adeguati, previdenti e tempestivi), che ancora oggi sono alle prese con le ultime, decisive fasi di completamento delle barche in sfilata. A voler essere onesti, oggi, quelle imbarcazioni forse non sarebbero mai state pronte. Alcune sono ancora in fase embrionale, con maestranze al lavoro fino a notte fonda, e ogni ora in più è ossigeno puro per chi sta cercando di evitare l’ennesima corsa disperata all’ultimo minuto.Il rinvio, dunque, è diventato il miglior compromesso tra le esigenze del cielo e quelle della terra. Ma se tra chi lavora all’organizzazione c’è un sollievo quasi tangibile, ben più interessante è il malcelato fastidio – misto a preoccupazione – di un’altra categoria: quella dei commercianti di Ischia Ponte. Da anni ormai, una certa parte di loro si lamenta, neanche troppo sottovoce, di una festa che, se cade nel weekend, “rovina il lavoro”. Un paradosso che altrove farebbe sorridere, ma che qui si ripete con puntualità disarmante: “nuie già faticammo pe ‘ffatte r’e nuoste”, dicono, come se il turismo, le feste popolari e la promozione del territorio fossero un fastidio più che un’opportunità.

La realtà, però, è che in molte attività di Ischia Ponte, quando arriva Sant’Anna, la parola “accoglienza” cede spesso il passo alla “sopportazione”. Alcuni ristoratori storcono il naso se le strade si riempiono troppo, se i tavoli vengono occupati da “forestieri” che ordinano poco e pretendono la vista mare, se i fuochi attirano troppa gente. Il weekend, per alcuni, è sacro: guai a toccare i coperti della cena del sabato sera, anche se il paese si trasforma in una cartolina vivente apprezzata e ammirata in tutto il mondo.

Eppure, basterebbe un pizzico di lungimiranza per comprendere quanto la Festa di Sant’Anna non sia un capriccio estivo, ma un’opportunità culturale, turistica ed economica. Un brand identitario, in grado di raccontare Ischia ben oltre le spiagge e i fanghi. Una manifestazione che, se ben valorizzata, potrebbe far crescere l’intero borgo. Ma invece di fare rete, si continua a dividere: Comune da una parte, commercianti dall’altra, organizzatori con l’acqua alla gola e una comunità che, troppo spesso, partecipa solo da spettatrice, criticando ciò che non funziona, ma facendo poco per contribuire.Il rinvio della festa, in fondo, è solo un’altra pagina di questa storia tutta isolana, fatta di entusiasmi discontinui, polemiche cicliche e soluzioni sempre provvisorie. Una manna dal cielo per chi ancora sta incollando o inchiodando un pezzo della barca, e un’occasione persa per chi continua a vedere nella festa solo una complicazione logistica.

Resta ora da vedere come andranno le cose fino a venerdì prossimo. Conoscendo la macchina organizzativa, ci sarà un nuovo comunicato, nuovi incastri da risolvere, e probabilmente nuove lamentele da ascoltare. Ma forse, almeno per quest’anno, possiamo dire che il cielo – con tutta la sua imprevedibilità – ha fatto il miracolo che in tanti non osavano chiedere ad alta voce.