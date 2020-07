Sant’Anna, Blue Dolphins in acustica per non spegnere la tradizione”

Un gozzo al centro della baia, l’alba e le note di una delle canzoni più emozionanti per noi ischitani. Ecco l’iniziativa di Gigi Criscuolo e Matteo Di Meglio.

“La tradizione non consiste nel conservare le ceneri ma nel mantenere viva la fiamma”.

Baia degli scogli di S.Anna – Ischia ponte

Dall’idea di Gigi Criscuolo e Matteo Di Meglio, circondati dalla bellezza della baia e sulle note di una canzone (blue dolphin), che tutti gli amanti della festa a mare agli scogli di S.Anna conoscono, un modo per dire

No al “Distanziamento dai ricordi” della magia della festa che quest’anno non vivremo.

Un modo semplice per non far passare “silenziosamente” il ricordo della festa e del suo momento più emozionante:

l’incendio del Castello Aragonese.

E proprio mentre le prime luci del giorno illuminano la baia, le note di Matteo ci portano alle fiamme dell’incendio che ogni anno si accende, per poi spegnersi e darci appuntamento…………al prossimo

anno