Sant’Anna 90, la Festa. Pasquale Saurino: “Vagnaiuoli contro Mandraiuoli ma l’omaggio è ai pescatori-pescatori”

Il viaggio del Dispari tra i costruttori delle barche di Sant’Anna. Pasquale Sairino, l’anima della barca di San Pietro, quella dei pescatori, quelle delle origini.

C’è questa ricchezza nell’isola di Ischia, parlo degli anni quando c’era solo il pescatore e il contadino, quello era la ricchezza dell’isola e io questo cercherò di far risaltare, queste vecchie tradizioni. L’impegno di rispettare la festa di Sant’Anna qui a San Pietro, questa sorta cuginanza, volendo tra i pescatori di una parte del porto e l’altra baia si sente ancora? Il pescatore è pescatore. C’era una rivalità, una volta perché c’erano “vagnaiuoli” e i “mandraiuoli”, ma ora, ormai, siamo un’unica cosa. Insomma, l’importante è portare avanti questa tradizione della piccola pesca. È una cosa un po’, non dico abbandonata, però stiamo perdendo molto di molte tradizioni. La concorrenza tra “Vagnaiuoli” “e Mandraiuoli” era anche un po’ il senso della Sant’Anna ed è quello che ha dato origine proprio a questa festa. Un ritorno alle origini. Questa barca cosa rappresenterà? Ho capito che non possiamo dire troppo”