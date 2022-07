Sant’Anna 2022, brilla la stella di Hester (e vince tutto)

27 luglio, la Festa di Sant’Anna numero 90 è andata in scena. Tre barche, l’incendio del castello e i fuochi pirotecnici: essenziale, diretta, schietta. Un po’ di emozione, un po’ di confusione, come al solito, con la gestione del palco e della gestione delle immagini che restano e, forse, qualche imprecisione nella scaletta sono tutti giustificati dallo sforzo, enorme, di liberare la Festa da quella pericolosa infezione del “clan e affini” degli ultimi anni che l’avevano resa antipatica e snob.

La barca che vince tutto

Ma torniamo alla festa. Quella di ieri sera è stata la festa di Forio e dell’associazione Hester che ha conquistato tutti i premi in palio. E non poteva essere diversamente con una squadra con Gaetano Maschio, Antonio Cutaneo e Pasquale Di Massa, Franco Vito D’Ambra, Luigi Castaldi e Pasquale Matarese.

Una barca viva, con alcuni satelliti e, soprattutto, una barca piena di colpi scena che portano nella baia due grandi “ospiti”: Vincenzo De Luca e Totò e rende omaggio a Caruso e alla Carrà (delizioso il dettaglio delle parrucche alle ballerine in barca) non poteva che vincere tutto.

Le altre due

L’altra barca, quella di San Pietro, ha fatto la sua parte. Un po’ meno festosa e meno estrosa, ma tradizionale, bella, sincera, locale. La storia della collina di San Pietro, il richiamo dei pescatori-pescatori – come ama definirli Pasquale Saurino – ha avuto il suo effetto.

Terza, come giusto che sia, la Barca del “mondo teatro”. Il maestro Garofalo ha provato a fare il meglio che poteva. Apprezziamo l’impegno e la sfida accettata, ma fateci il piacere: “statev a casa vost.” Però una lezione, questa di Garofalo e dei teatranti, l’abbiamo avuta: gli effetti scenici non potranno mai superare la bellezza e l’emozione delle persone. Il dettaglio delle barche (che speriamo la prossima organizzazione riuscirà a valorizzare) fanno parte della ricchezza di questa festa. Luci, fumi e proiettori non sanno mai più di mezzanelle e tavol e pont…

“La barca più bella”

Per il sindaco di Ischia “Ha vinto sicuramente la barca più bella, questo è un pungolo per le prossime edizioni, dove cercheremo di rifarci, cercheremo di alimentare questo confronto costruttivo. Sono d’accordo che nel futuro bisogna coinvolgere i giovani e sono sicuro che tale coinvolgimento sarà fortissimo. Voglio ringraziare tutti i partecipanti: Sant’Anna è una festa popolare, c’è stata la partecipazione della gente, del popolo. Ringrazio coloro che hanno assistito rinnovando lo spettacolo degli scogli pieni, il pontile zeppo di persone, zeppo di sensazioni, di amore per questa serata. Viva Sant’Anna! Viva Ischia! Andiamo avanti così!

Gli altri premi

Premiazione della 90’ edizione della Festa a Mare agli scogli di Sant’Anna: La giuria composta da LINA SASTRI, LUCIA FORTINI, ANTONIO PUGLIESE, PAOLO GIULIERINI, IVANO MANSERVISI, NICOLA GIOBA E MASSIMO IELASI ha decretato:

Al primo posto: Hester A.P.S. con 256 voti “Ricominciamo Sant’Anna: Ischia, l’isola dai mille colori in una festa” (Barca di Forio – Direttore artistico GAETANO MASCHIO)

Si posiziona al 2° posto MONDOTEATRO con 232 voti “La Grotta del sole” (Barca di Ischia – Direttore artistico BRUNO GAROFALO)

Si posiziona al 3° posto IsolaVerde Pesca con 222 voti “La Pesca miracolosa” (Barca di San Pietro – Direzione artistica PASQUALE SAURINO

I premi speciali

Premio Domenico Di Meglio: Hester A.P.S. “Ricominciamo Sant’Anna: Ischia, l’isola dai mille colori in una festa”; Premio Nerone: Hester A.P.S. “Ricominciamo Sant’Anna: Ischia, l’isola dai mille colori in una festa”; Premio Funiciello: Hester A.P.S. “Ricominciamo Sant’Anna: Ischia, l’isola dai mille colori in una festa”; Premio Di Massa: Hester A.P.S. con 256 voti “Ricominciamo Sant’Anna: Ischia, l’isola dai mille colori in una festa