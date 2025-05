Sant’Angelo verso la svolta ambientale: 5,7 milioni per rete fognaria e depuratore

La Giunta Regionale della Campania ha approvato, con deliberazione n. 278 del 21 maggio 2025, un imponente piano di investimenti infrastrutturali nel settore idrico e fognario per un valore complessivo di oltre 424 milioni di euro, a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027. Tra i progetti finanziati spiccano due interventi chiave nei comuni ischitani di Serrara Fontana e Lacco Ameno, per un totale di oltre 7,7 milioni di euro.

Isola protagonista: focus su Serrara Fontana e Lacco Ameno

Il Comune di Serrara Fontana riceverà 5,7 milioni di euro per la realizzazione di un intervento strategico: il completamento della rete fognante e dell’impianto di depurazione, con condotta sottomarina, in località Sant’Angelo. L’operazione non solo punta al miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione residente e per i turisti, ma risponde anche a esigenze ambientali stringenti, andando a mitigare le criticità storiche del sistema fognario dell’area costiera.

Al contempo, Lacco Ameno sarà destinataria di oltre 2 milioni di euro per opere sottomarine al servizio dell’impianto di pretrattamento già esistente. Anche in questo caso si tratta di un’opera fondamentale per la protezione della qualità delle acque marine, elemento cruciale per la vocazione turistica dell’isola e per il rispetto delle normative europee in materia ambientale.

La strategia regionale: superare le emergenze con programmazione integrata

Gli interventi rientrano nell’Azione 2.5.1 del PR Campania FESR 2021-2027, che si pone l’obiettivo di promuovere l’accesso all’acqua e il miglioramento delle infrastrutture del ciclo integrato, con un approccio che supera la logica emergenziale per favorire una pianificazione stabile, tecnologicamente avanzata e sostenibile. La Regione ha selezionato le opere sulla base di criteri di urgenza, strategicità e coerenza con le finalità comunitarie, anche in risposta a procedure di infrazione ambientale ancora pendenti.

Il finanziamento, deliberato su proposta del Vicepresidente Fulvio Bonavitacola, è stato predisposto con la collaborazione dell’Ente Idrico Campano (EIC), che ha individuato sette ambiti distrettuali prioritari, tra cui il Distretto Napoli Nord, nel quale ricadono sia Serrara Fontana sia Lacco Ameno.

Un piano complessivo da oltre 63 milioni per il distretto Napoli Nord

Nel solo ambito del distretto Napoli Nord, gli interventi previsti raggiungono un importo complessivo di oltre 63 milioni di euro, destinati a numerosi comuni della provincia di Napoli. Tra questi, si evidenziano: Giugliano in Campania con oltre 11 milioni per la razionalizzazione del servizio idrico; Pozzuoli con una serie di opere per la rete fognaria e acquedottistica (circa 11 milioni complessivi); Mugnano, Casoria, Arzano, Calvizzano, Afragola, con interventi mirati al risanamento delle reti, alla riduzione delle perdite e all’ammodernamento degli impianti.

Con l’approvazione della DGR 278/2025, la Regione Campania compie un passo significativo verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento delle infrastrutture idriche, mostrando particolare attenzione anche ai territori insulari come Ischia. Serrara Fontana e Lacco Ameno diventano simboli di una nuova fase di investimenti pubblici intelligenti, coerenti con le priorità europee e con le esigenze di tutela del patrimonio naturale e della salute pubblica.