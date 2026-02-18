Sant’Angelo, variazione della concessione demaniale marittima. Adempimento per i servizi a terra del porto turistico

La realizzazione del progetto per i servizi a terra per i diportisti ospiti del porto turistico di Sant’Angelo approvato dall’Amministrazione comunale di Serrara Fontana comporterà anche una variazione della concessione demaniale marittima in capo all’Ente.

Negli anni scorsi, preso atto che il porto di rilevanza internazionale non dispone di alcun servizio all’utenza, era stata avviata l’iniziativa per dotarlo delle necessarie strutture quali wc, docce, spogliatoi, anche prefabbricati.

Di recente, dopo l’approvazione della progettazione esecutiva, il responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca ha indetto la procedura di affidamento diretto con importo a base d’asta è pari a 116.556,04 euro, selezionando come contraente la società “SO.C.E.M. Costruzioni edili e marittime” di Napoli.

E’ però necessario, come detto, avviare la istanza di variazione della Concessione Demaniale Marittima n. 06/2023 e suppletiva n. 05/2024.

A tal fine a marzo dello scorso anno era stato affidato al geom. Nicola Fiorentino di Forio l’incarico per la realizzazione del rilievo topografico della banchina fissa e dell’area sottostante la “Torre” e successiva predisposizione del modello D3 di variazione della concessione. Il modello è stato ora trasmesso e la responsabile del Servizio Demanio dott.ssa Rosanna Mattera ha provveduto alla obbligatoria pubblicazione dell’avviso di istanza di variazione, la cui durata è di tre anni.

Viene specificato che la “modifica” prevede: «inserimento di nuove opere, relativamente ai servizi a terra per i diportisti da realizzare, identificate come: Pedana in acciaio e legno, Rampa di accesso alla pedana in legno e blocco prefabbricato con servizi igienici e docce; dal rilievo strumentale effettuato ne è derivata anche una situazione della modifica dei confini della ZD 002, nel tratto sottostante il costone “Monte di S. Angelo”, con inserimento di una nuova area ZD011 – oasi verde, area asservita, giardini e verde in genere, arredo urbano; inserimento di una nuova area indentificata come ZD010 – centro raccolta rifiuti e materiali in genere; inserimento di una cabina elettrica; estrapolazione dalla CdM di aree; riduzione della ZD003, corrispondente con l’arenile lato porto, con creazione di una ZD009 e una ZD012 da destinarsi ad usi diversi; installazione di una nuova opera rappresentata da un pergolato con tenda».

Gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche possono essere visionati presso il Comune di Serrara Fontana – Ufficio Demanio e rup è l’arch. Domenico De Siano.

Come prevede la normativa vigente, «i soggetti portatori di interessi giuridicamente riconosciuti, ove lo ritengano opportuno, possono avanzare osservazioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso».