giovedì, Febbraio 19, 2026
type here...
IN EVIDENZASerrara Fontana

Sant’Angelo, variazione della concessione demaniale marittima. Adempimento per i servizi a terra del porto turistico

Le modifiche prevedono l’installazione del prefabbricato con servizi igienici e docce, di un pergolato con tenda e della cabina elettrica nonché la realizzazione di un’oasi verde

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

La realizzazione del progetto per i servizi a terra per i diportisti ospiti del porto turistico di Sant’Angelo approvato dall’Amministrazione comunale di Serrara Fontana comporterà anche una variazione della concessione demaniale marittima in capo all’Ente.

Negli anni scorsi, preso atto che il porto di rilevanza internazionale non dispone di alcun servizio all’utenza, era stata avviata l’iniziativa per dotarlo delle necessarie strutture quali wc, docce, spogliatoi, anche prefabbricati.
Di recente, dopo l’approvazione della progettazione esecutiva, il responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca ha indetto la procedura di affidamento diretto con importo a base d’asta è pari a 116.556,04 euro, selezionando come contraente la società “SO.C.E.M. Costruzioni edili e marittime” di Napoli.

E’ però necessario, come detto, avviare la istanza di variazione della Concessione Demaniale Marittima n. 06/2023 e suppletiva n. 05/2024.
A tal fine a marzo dello scorso anno era stato affidato al geom. Nicola Fiorentino di Forio l’incarico per la realizzazione del rilievo topografico della banchina fissa e dell’area sottostante la “Torre” e successiva predisposizione del modello D3 di variazione della concessione. Il modello è stato ora trasmesso e la responsabile del Servizio Demanio dott.ssa Rosanna Mattera ha provveduto alla obbligatoria pubblicazione dell’avviso di istanza di variazione, la cui durata è di tre anni.

Viene specificato che la “modifica” prevede: «inserimento di nuove opere, relativamente ai servizi a terra per i diportisti da realizzare, identificate come: Pedana in acciaio e legno, Rampa di accesso alla pedana in legno e blocco prefabbricato con servizi igienici e docce; dal rilievo strumentale effettuato ne è derivata anche una situazione della modifica dei confini della ZD 002, nel tratto sottostante il costone “Monte di S. Angelo”, con inserimento di una nuova area ZD011 – oasi verde, area asservita, giardini e verde in genere, arredo urbano; inserimento di una nuova area indentificata come ZD010 – centro raccolta rifiuti e materiali in genere; inserimento di una cabina elettrica; estrapolazione dalla CdM di aree; riduzione della ZD003, corrispondente con l’arenile lato porto, con creazione di una ZD009 e una ZD012 da destinarsi ad usi diversi; installazione di una nuova opera rappresentata da un pergolato con tenda».

Gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche possono essere visionati presso il Comune di Serrara Fontana – Ufficio Demanio e rup è l’arch. Domenico De Siano.
Come prevede la normativa vigente, «i soggetti portatori di interessi giuridicamente riconosciuti, ove lo ritengano opportuno, possono avanzare osservazioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso».

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos